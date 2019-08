Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Continuano gli, le violenze, gli arresti e le uccisioni in. A ormai più di 15 giorni dalla revoca unilaterale dell’dello Statuto speciale della regione ai piedi dell’Himalaya, altre due persone, tra cui un ufficiale di polizia, hanno perso la vita in uno scontro a fuoco tra militanti e forze di sicurezza nel distretto di Baramulla, nelno, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Vittime che seguono quelle di martedì, quando altre sei persone, tra cui un ufficiale, sono morte lungo la linea di controllo trae in. Durante lo scontro a fuoco, ha riferito l’ufficio stampa dell’esercito di Islamabad, sono stati uccisi anche tre civilii, incluso un bambino. Intanto, sono2.300 le persone in stato d’arresto, soprattutto giovani uomini, nella regione in seguito aglicominciati a inizio agosto, ...

fattoquotidiano : Kashmir, altri due morti negli scontri al confine tra India e Pakistan. Almeno 2.300 persone in stato d’arresto - erregi69 : Kashmir, altri due morti negli scontri al confine tra India e Pakistan. Almeno 2.300 persone in stato d’arresto - TutteLeNotizie : Kashmir, altri due morti negli scontri al confine tra India e Pakistan. Almeno 2.300… -