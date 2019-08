Juventus | Buffon | “L’importante è partire col piede giusto La trasferta a Parma non è

Juventus - Buffon : “E’ passato più di un mese dal mio ritorno - ho subito ritrovato il feeling” : “E’ passato poco più di un mese dal ‘ritorno a casa’ alla mia Juventus. Un mese per conoscere i nuovi compagni e riabbracciare gli amici di mille battaglie (e moltissime vittorie!) sul campo. Ma anche per ritrovare subito il feeling con i tifosi bianconeri. L’accoglienza ricevuta sabato al mio ingresso in campo alla Friends Arena di Stoccolma è stata davvero emozionante e per questo voglio ringraziare ...

Video Juventus Inter - 4-3 dcr - : i rigori/ ICC 2019 : Buffon decisivo - Szczesny trema : ICC Juventus Inter, 4-3 dcr,, Video rigori: l'amichevole consacra il ritorno di Gigi Buffon che torna protagonista con tre parate decisive sui penalty di Ranocchia, Longo e Valero.

Juventus-Inter - Sarri ammette : “prima del match ho fatto un errore. Buffon? Con lui ho parlato chiaro” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori arrivata contro l’Inter in ICC Si è conclusa ai rigori la sfida tra Juventus e Inter di International Champions Cup, 1-1 nei novanta minuti prima del successo dei bianconeri arrivata dagli undici metri. AFP/LaPresse Una prestazione non proprio esaltante quella delle due squadre, con Maurizio Sarri che in conferenza non ha nascosto il ...

Juventus - Sarri : “Primo tempo sotto ritmo. CR7 su ottimi livelli - Buffon si è fatto trovare pronto” : “Abbiamo fatto una partita simile a quella con il Tottenham, con un primo tempo sotto ritmo e difficoltà a difendere nelle zone alte del campo e costretti di conseguenza a difendere più bassi. Nel secondo tempo abbiamo giocato con più coraggio”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa al termine della gara amichevole vinta ai rigori con l’Inter. “Sono partite che secondo me lasciano ...

Pagelle Juventus Inter : Buffon - Demiral e Ronaldo sugli scudi : Pagelle Juventus Inter: Le Pagelle di Juvedipendenza della partita andata in scena oggi per la International Champions Cup, conclusasi con un giusto pareggio nel tempo regolamentare e con la vittoria della Juve ai Rigori. Juventus-Inter 1-1 ( 4-3 dopo i rigori) Inter più incisiva nel primo tempo, Juventus migliore nella ripresa. Pagelle Juventus Inter: Buffon, […] More

Highlights Juventus-Inter 5-4 (d.c.r) : autogol De Ligt - poi Ronaldo. Super Buffon dal dischetto : Highlights JUVENTUS INTER-Finisce 5-4 in favore della Juventus, dopo i calci di rigore, il primo derby d’italia della stagione. Inter in vantaggio con autorete di De Ligt, pareggio dell Juventus con Cristiano Ronaldo su calcio di punizione. Calcio piazzato deviato dalla barriere, deviazione fatale per Padelli. Bene la Juve prevalentemente nel secondo tempo, ottima Inter […] L'articolo Highlights Juventus-Inter 5-4 (d.c.r): autogol De ...

International Champions Cup – Juventus-Inter termina ai rigori : il derby d’Italia ai bianconeri - Buffon decisivo : La Juventus trionfa ai rigori contro l’Inter nell’International Champions Cup: Buffon decisivo E’ andato in scena oggi un primo assaggio speciale di quello che vedremo nel corso della stagione 2019-2020 di Serie A. Oggi si sono sfidate in campo la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte per l’International Champions Cup. Dopo un’autorete di De Ligt che ha permesso ai nerazzurri di portarsi ...

Paganini : 'Buffon e Rabiot hanno consigliato la Juventus a Neymar - trattativa è complessa' : La Juventus è arrivata a Singapore ed in attesa di giocare la sua prima partita di International Champions Cup (domenica 21 luglio alle 13:30 ora italiana) contro il Tottenham, sta partecipando alle varie iniziative commerciali nell'isola asiatica. Nel frattempo la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato e, dopo aver ufficializzato De Ligt, l'obiettivo primario è cedere gli esuberi, considerando che attualmente la rosa è molto ...

Juventus - Rabiot sicuro : “sogno un gol all’esordio allo Stadium. Buffon? L’ho ringraziato perchè…” : Il centrocampista francese si è proiettato già all’esordio allo Stadium, sognando ovviamente una vittoria e magari un gol Si suda e si lavora alla Continassa, la Juventus si prepara alla nuova stagione con una rosa rinforzata, di cui fanno parte anche Ramsey e Rabiot. Lapresse Il francese ha parlato alla tv ufficiale della società bianconera, esprimendo la propria emozione per questa nuova esperienza: “uno dei motivi che mi ha ...

Calciomercato Juventus - Buffon avrebbe rifiutato Manchester City e United : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa e successivamente partirà per la tourneé asiatica nella quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera intanto prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per fare il definitivo salto di qualità soprattutto in Champions League. Si attende entro il weekend la possibile definizione della ...

Retroscena Buffon - rifiutati due top club prima di tornare alla Juventus : troppo forte il richiamo dei bianconeri : Secondo la stampa inglese, il portiere italiano avrebbe rifiutato le due squadre di Manchester prima di approdare nuovamente alla Juventus Il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus è ormai ufficiale, ma questo pazzesca storia di mercato avrebbe potuto anche non concretizzarsi. Secondo quanto riferisce il Daily Mail infatti, il portiere italiano ha rifiutato ben due proposte importanti, pervenutegli dalle due squadre di Manchester: ovvero ...

Juventus - UFFICIALE : Buffon atto secondo! “Bentornato a casa - Gigi” : Buffon Juventus- La Juventus ha ufficializzato il ritorno a casa di Gigi Buffon. Dopo le visite mediche di questa mattina, i bianconeri hanno comunicato l’ufficialità dell’operazione. Buffon Juventus, UFFICIALE: ecco il comunicato del club Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Buffon atto secondo! ...

Juventus - calcio e sigarette : non solo Sarri e Buffon - la storia delle bionde bianconere : Quando - a metà di una partita della meravigliosa Juve dell' era Trapattoni - Gianni Agnelli entrò nello spogliatoio e vide Platini che si stava allacciando una scarpa con la sigaretta accesa in bocca, calò il gelo. L' Avvocato, ovviamente, ruppe subito la tensione con un sorriso: «Ma come, Michel?

Juventus - il ritorno di Buffon : “Rifiutato fascia di capitano e numero 1. La squadra non regala nulla” : “La Juve non regala nulla e se sono qua è una grande soddisfazione. Non voglio dare direttive, ma dare una mano e farmi trovare pronto”. Dopo un anno di separazione, Gianluigi Buffon è tornato a vestire la maglia della Juventus. Oggi a Milano, il portiere 41enne ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Juventus Store dove ha parlato del suo ritorno in bianconero: “Questa è stata la scelta migliore perchè cercavo emozioni nuove e forti e le ho ...