Iva in Italia | di quanto aumenta e quanto ci costerà

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Con le dimissioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l'apertura ufficiale della crisi di governo, torna alla ribalta la questione relativa all'aumento dell'Iva a partire da gennaio 2020. Il governo che uscirà da questa difficile estate istituzionale dovrà fare i conti con una manovra finanziaria a dir poco rischiosa: se non si troveranno altri soldi da tasse o riduzioni di spesa nella legge di bilancio in discussione a fine anno, scatteranno le clausole di salvaguardia previste dall'ultimo Documento di Economia e Finanza (Def) per tenere in riga i conti dello Stato. Dil'Iva Se non si registreranno modifiche, l'Iva ordinaria - che riguarda la stragrande maggioranza di beni e servizi come abbigliamento, sigarette, alcolici, prodotti di elettronica, carburanti e spettacoli sportivi giusto per elencarne alcuni – dal ...

matteorenzi : Allarme della Bundesbank sulla crisi della produzione industriale in Germania: un pessimo segnale anche per l'Itali… - paoloroversi : L'Italia repubblicana è andata in esercizio provvisorio 33 volte. Vero, ma questa trentaquattresima ci causerebbe l… - Radio1Rai : ??@Antonio_Tajani a @radioanchio: 'L'Italia ha bisogno di un #governo stabile che prepari la #manovra e scongiuri l'… -