Ius soli e detenzione bimbi | Trump shock sui migranti “Ridicolo dare cittadinanza a

Usa : valutiamo la fine dello 'Ius soli' : 19.40 Non basterà nascere negli Stati Uniti per essere automaticamente americani.Lo sta seriamente valutando l'amministrazione Trump: stop allo Ius soli,espressione giuridica che indica l'acquisizione della cittadinanza per nascita in un Paese, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Lo annuncia Trump: no Ius soli ai figli di non americani/immigrati illegali, sottolinea. E a favore della "working class", non dei ricchi: "Non ridurrò ...

Usa - Trump valuta l’abolizione dello Ius soli e una stretta sui minori migranti illegali : “Sì a detenzione senza limiti di tempo” : L’amministrazione di Donald Trump sta “valutando seriamente” di abolire lo ius soli. Cioè la norma, contenuta nella Costituzione statunitense, in base alla quale chi nasce in territorio americano – compresi naturalmente i figli degli immigrati irregolari – riceve la cittadinanza e acquisisce tutti i diritti che ne derivano. Non solo: il presidente vuole una nuova stretta sui migranti irregolari in base alla quale le ...

GIuseppe Conte si è dimesso e si è tolto i sassolini dalle scarpe : Aggiornamento ore 21.00 - Giuseppe Conte si è dimesso. La conferma è arrivata da una nota diffusa dal Quirinale:Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il ...

Jazz e solidarietà a San GIuseppe U Timpuni a Modica : Jazz e solidarietà a San Giuseppe U Timpuni a Modica. Il 19 agosto in concerto il duo Rosario Giuliani e Seby Burgio all’Anfiteatro

9 modi insoliti per incontrare l’uomo gIusto : Portate a spasso il caneLeggete un libro in spiaggia o al parcoPartecipate alle festeGodetevi i concerti all'apertoCenate all'apertoUnitevi a un gruppo di escursioni, mountain bike o kayakOrganizzate una festaFate un salto in libreriaSostate in un bar durante il giornoSiete single o semplicemente in cerca d’amore? Bene, una buona notizia: l’estate è il momento migliore per socializzare, divertirsi e fare nuovi incontri. La pelle ...

Non esistono cause gIuste - solo la solitudine. Capirla - accettarla è un buon modo per sconfiggerla. : Non esistono cause giuste, solo la solitudine. Capirla, accettarla è un buon modo per sconfiggerla. La sparatoria a El Paso è l’ennesima strage che sta venendo strumentalizzata da chiunque per le cause più disparate, in tutto il mondo. Si dibatte sulla sanità mentale, come quando un tizio entrò in un cinema vestito da Joker armato di pistole e mitragliatrici. Di queste tragedie ne abbiamo avute anche noi, a modo nostro. Tutti ricordano Luca ...

Rosolini - il piccolo GIuseppe deve lasciare i nonni - lo ha deciso il giudice : Non c'è pace per il piccolo Giuseppe, il bambino di Rosolini che ha perso la mamma tragicamente due anni fa, uccisa dal marito. deve lasciare i nonni

**Sicurezza : Brescia-Businarolo - ‘attacchi ingIustificati - solidarietà a Fico’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Riteniamo francamente ingiustificati gli attacchi alle presidenze delle commissioni chiamate secondo il regolamento della Camera al vaglio delle ammissibilità. Un vaglio che abbiamo valutato con criteri consolidati, forti di recenti sentenze della Corte Costituzionale e di diversi richiami del Presidente della Repubblica”. Lo dichiarano Giuseppe Brescia e Francesca Businarolo, presidenti delle ...

Migranti - Minniti contro Renzi : ‘Mi indicò come uomo simbolo - ora mi attacca’. E Gentiloni : ‘Ius soli? Coraggio mancò a lui’ : “Mi chiedo come mai Renzi, che mi ha voluto accanto, addirittura pregandomi di ricandidarmi alle politiche del 2018 mentre avevo deciso il ritiro, ora mi attacchi. Proprio chi si è voluto mostrare con me in tv alla fine della campagna elettorale a In mezz’ora di Lucia Annunziata (foto sopra, ndr) indicandomi uomo simbolo della coalizione, ora addita me come emblema di una linea sbagliata sugli immigrati”. Uno sfogo, pesante, ...

Gentiloni : "Ius soli? Non avevo i numeri - Renzi sì" : Dopo l’attacco di Matteo Renzi su migranti e ius soli, attacco interno al Pd rivolto all’ex ministro degli Interni Marco Minniti e all’ex premier Paolo Gentiloni, quest’ultimo replica per le rime. Renzi: 'Migranti? Aiutiamoli a casa loro, non è sbagliato' "Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata" In una lettera inviata a ...

Migranti - Gentiloni : "Governo preferisce il problema alla soluzione. Ius soli? Non avevo i numeri - Renzi sì" : Dopo l’attacco di Matteo Renzi su Migranti e ius soli, attacco interno al Pd rivolto all’ex ministro degli Interni Marco Minniti e all’ex premier Paolo Gentiloni, quest’ultimo replica per le rime. Renzi: 'Migranti? Aiutiamoli a casa loro, non è sbagliato' "Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata" In una lettera inviata a ...

La replica di Gentiloni a Renzi dopo le accuse su migranti e Ius soli : Continua lo scontro nel Pd su migranti e ius soli. Oggi tocca all'ex premier Paolo Gentiloni, che prende carta e penna e risponde a Matteo Renzi sul tema migranti e ius soli. In una lettera a la Repubblica, Gentiloni non mette sotto processo il Pd come ha fatto Renzi il giorno prima, ma dice: “Io accuso Salvini per il danno che sta facendo alla funzione stessa del ministro dell'Interno”. E anche perché “sta cancellando l'immagine di un'Italia ...

A proposito di Ius soli - un appello che vale ancora : La memoria aiuta a guardare in avanti. Non siamo stati tutti in silenzio quando si discuteva se porre o meno la fiducia sullo Ius soli al Senato. Alcuni tra noi rivolsero un appello pubblico al Segretario e ai massimi vertici. E credo sia innegabile che chi reggeva il timone avrebbe potuto avere una voce ben più potente di centinaia di firme.Chiedevamo di osare e di conseguenza anche di rischiare il voto in aula su un traguardo simbolico ...