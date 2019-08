Islanda | scompare il ghiacciaio Okjokull dopo 700 anni | svolti i funerali 

(Di mercoledì 21 agosto 2019)SCIOLTO INPer la prima volta in settecentosi è sciolto pressocchè totalmente il(abbreviato "Ok"), tra i più importanti del Paese di cui ne...

Dalla Rete Google News

InMeteo

GHIACCIAIO SCIOLTO IN ISLANDA | Per la prima volta in settecento anni si è sciolto pressocchè totalmente il ghiacciaio Okjokull (abbreviato “Ok”), tra i più ...