Ischia,Crimi:mi impegno a ricostruzione

"Confermo l'per ladelle zone terremotate di, se sarò ancora sottosegretario o in qualsiasi altro ruolo nel prossimo governo" Lo ha detto Vitoin piazza Maio,a Casamicciola, parlando alla cerimonia organizzata a due anni esatti dal sisma che sull'isola d'fece due vittime, 43 feriti e migliaia di sfollati. Dopo la messa in suffragio di Lina e Marilena officiata da don Gioacchino su un palco all'aperto in località Fango di Lacco Ameno,le centinaia di ischitani hanno partecipato ad una fiaccolata.(Di giovedì 22 agosto 2019)