Inter | sarebbe sempre viva l' ipotesi Dybala | ipotesi last minute

Inter - sogno Milinkovic-Savic : il serbo sarebbe il grande rinforzo a centrocampo : L'Inter continua a muoversi sul mercato per puntellare al meglio la rosa a disposizione del nuovo allenatore Antonio Conte. I nerazzurri stanno definendo l'acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Una volta definito il reparto avanzato, il club cercherà di regalare al proprio tecnico anche un ultimo tassello in mezzo al campo. Stefano ...

Inter : Icardi sarebbe pronto a restare e ad indossare la maglia numero 7 : Prosegue senza sosta il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi. Dopo aver rifiutato ufficialmente l'offerta del Monaco, con la moglie-agente Wanda Nara che ha dichiarato che l'attaccante non si trasferirà al club del Principato, sembra proprio che l'ex capitano nerazzurro sia sempre più intenzionato a far parte ancora della squadra milanese, indossando un nuovo numero di maglia dopo aver perso il 9, passato sulle spalle del neo-acquisto ...

Rai Sport - Juventus : anche il Milan sarebbe Interessato a Mandzukic : Il calciomercato è indubbiamente uno degli argomenti più trattati dalla stampa Sportiva, soprattutto in vista della chiusura delle trattative fissata per il 2 settembre. Nel frattempo a partire da sabato 24 agosto sarà già tempo di Serie A, con la Juventus che debutterà alle ore 18:00 a Parma, mentre nella seconda giornata ci sarà il big-match all'Allianz Stadium contro il Napoli. La dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato, ...

Inter - Sanchez sarebbe ad un passo : anche Lukaku lo avrebbe convinto al trasferimento : L'Inter è molto attiva sul fronte mercato visto che alla fine della sessione estiva mancano due settimane. I nerazzurri devono chiudere almeno tre operazioni in entrata senza contare quelle in uscita. In particolar modo c'è la necessità di regalare un attaccante ad Antonio Conte, soprattutto dopo che è sfumata definitivamente la pista che portava a Edin Dzeko che ha deciso di rinnovare il proprio contratto con la Roma per altri tre anni (fino a ...

Inter - Icardi potrebbe finire al Napoli : sarebbe pronta un'offerta da 65 milioni : Il 24 agosto alle ore 18:00 inizierà ufficialmente la Serie A, con la Juventus che alla prima giornata giocherà a Parma, poi nella seconda giornata è previsto lo sconto fra i bianconeri ed il Napoli e vi è già molta curiosità per la sfida tra due delle squadre favorite nella lotta-scudetto. A proposito di Napoli, la società campana sarebbe alla ricerca di una grande punta che possa finalizzare il gioco promosso dal tecnico Ancelotti, e dopo il ...

Trump conferma l’Interesse per l’acquisto della Groenlandia : sarebbe un “grande affare immobiliare” : Il presidente USA Donald Trump ha confermato il suo interesse per l’acquisto della Groenlandia, affermando che l’operazione sarebbe un “grande affare immobiliare“. Sky News riporta che il tycoon ha dichiarato che sta “guardando” a questa possibilità perché “per gli Stati Uniti sarebbe bello strategicamente“, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle recenti indiscrezioni di stampa. Perché ...

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un Interlocutore credibile”. La replica : “Governo degli sconfitti sarebbe truffa” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"

Il Paradiso delle Signore 4 - Farnesi : 'La coppia Umberto-Adelaide non sarebbe Interessante' : Il Paradiso delle Signore 4 è in cantiere. A ottobre torneranno finalmente le puntate della tanto attesa quarta stagione che andrà in onda quotidianamente su Raiuno. Nonostante qualche anticipazione già svelata, la curiosità di scoprire come andranno ad evolversi le storie dei protagonisti è molta. Intervista a Farnesi: improbabile un amore tra Adelaide e Umberto Al momento gli attori stanno girando le scene che si potranno guardare in ...

Inter - sarebbe stato Oriali ad avvisare Icardi della maglia numero 9 assegnata a Lukaku : L'Inter ha fatto un passo decisivo in questa sessione di calciomercato, riuscendo a portare a casa Romelu Lukaku, soffiandolo alla Juventus, bloccata dal rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi al Manchester United. Il centravanti belga è diventato l'acquisto più caro della storia del club nerazzurro visto che nelle casse dei Red Devils sono finiti sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita. Un taglio ...

L'Inter insiste per Dybala : sarebbe un pallino di Marotta : L'Inter è una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. Con l'acquisto di Romelu Lukaku i nerazzurri si candidano ad essere la principale antagonista, insieme al Napoli, della Juventus per la lotta al titolo. Il centravanti belga è l'acquisto più costoso della società nerazzurra essendo stato acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus, ma non solo. L'attaccante è stato soffiato in ...

Inter - non solo Lukaku : ora il sogno sarebbe Milinkovic-Savic : L'Inter ha posto fine ad uno dei tormentoni di calciomercato ufficializzando l'acquisto di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è il colpo più costoso della storia nerazzurra essendo arrivato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus oltre che una percentuale sulla futura rivendita. L'attaccante ha firmato un contratto quinquennale, fino a giugno 2024, a oltre sette milioni di euro a stagione più bonus. Ora i nerazzurri ...

Inter - ora Dybala sarebbe un obiettivo : la Joya ha rifiutato Tottenham e Manchester United : Uno dei nomi che potrebbe infiammare le ultime settimane di calciomercato è quello di Paulo Dybala. La Joya è stato messo ufficialmente sul mercato. La Juventus, infatti, ha cercato di inserirlo nella trattativa che avrebbe portato a Torino Romelu Lukaku ma l'argentino ha rifiutato il trasferimento al Manchester United e così il belga è finito all'Inter che lo ha ufficializzato nella giornata di ieri. I bianconeri hanno poi provato ad intavolare ...

Inter - possibile accelerazione per Dzeko : ci sarebbe fiducia per la fumata bianca : L'Inter ha archiviato ieri la questione Romelu Lukaku, ufficializzando il suo acquisto dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita in favore dei Red Devils. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte, dunque, ha avuto il primo dei due attaccanti richiesti, dopo aver disputato il precampionato con il giovanissimo classe 2002, Sebastiano Esposito e l'adattato Ivan Perisic a comporre ...

Inter : ufficializzato Lukaku - sarebbe pronta l'offerta per Dzeko : L'Inter prosegue la sua preparazione estiva con il lavoro del nuovo tecnico Conte che sta riguardando in questa fase sia la parte tattica che quella atletica. Dopo gli importanti acquisti di luglio (Godin, Lazaro, Barella, Sensi) la dirigenza ieri ha chiuso un importante arrivo conteso con la Juventus: parliamo della punta belga, ormai ex Manchester United, Romelu Lukaku. La punta della nazionale belga si trasferisce all'Inter per 65 milioni di ...