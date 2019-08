Inter | Pedullà | ' La Juventus avrebbe accordo verbale con Icardi e Wanda Nara'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) In casacontinua ad essere avvolto nel mistero il destino di Mauro. Da quando gli è stata tolta la fascia di capitano lo scorso mese di febbraio, il centravanti argentino risulta essere un corpo estraneo alla squadra. Quasi due mesi fa sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che il tecnico, Antonio Conte, hanno chiuso ogni porta mettendo il giocatore fuori dal progetto. Sono arrivate diverse offerte in queste settimane da club italiani e esteri, ma la risposta di Maurito è sempre stato un no secco. L'unica squadra che sembra possa convincerlo a lasciare Milano è la, anche per motivi familiari visto che la moglie e agente,, sarà anche quest'anno ospite fissa a Tiki Taka. Lanon molla la pistaLacontinua a pensare al bomber argentino, anche se i bianconeri, prima di muoversi ufficialmente, devono sfoltire la rosa con le ...

vittoriocasale : RT @sbronzo77: Corriere della Sera: Il mercato non si chiude con Sanchez Pedullà: Inter, mercato chiuso con Sanchez ??????? - sbronzo77 : Corriere della Sera: Il mercato non si chiude con Sanchez Pedullà: Inter, mercato chiuso con Sanchez ??????? - ilmionapoli : Pedullà: “Il Nizza vuole fare acquisti in casa Napoli e Inter” -