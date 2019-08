Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019)– Il Napoli continua la preparazione indell’esordio in campionato contro la Fiorentina, una partita difficile per la squadra di Carlo Ancelotti che si candida ad essere protagonista nel campionato di Serie A e provare a lottare per lo scudetto. La squadra ha svolto riscadamento in avvio con l’ausilio di ostacoli bassi, a seguire una serie di torelli con la rosa divisa su due metà campo e lavoro specifico su palle inattive, lavoro specifico sia sulla fase difensiva che quella offensiva. Aggiornamentidell’attaccante, il polacco si è allenato seguendo la propria tabella personalizzata. La squadra tornerà in campo domani mattina. Calciomercato Napoli, primo giorno azzurro per Lozano: iniziate le visite mediche VIDEO L'articolo, ledell’attaccante in...

CalcioWeb : Infortunio #Milik, le ultime sulle condizioni dell'attaccante in vista dell'esordio - PSandisky : @PallonePane @HirvingLozano70 Anche Cavani arrivo tra lo scetticismo totale per non parlare di Milik che doveva sos… - rosario1966 : @Mattia44006502 @TornaNapoli @RosariaCarrano @Torrenapoli1 #Milik e un potenziale top, gli manca una preparazione a… -