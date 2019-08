Incendi Amazzonia | record di roghi in Brasile | San Paolo piomba al buio in pieno giorno e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Qualchefa, il cielo di San, in, si è letteralmente oscurato in. La città, insieme ad altre parti degli stati brasiliani di Mato Grosso e Paraná, è stata ricoperta dal fumo degliche stanno infuriando in. All’inizio del mese di agosto, Amazonas (il più grande stato brasiliano) ha dichiarato lo stato di emergenza per il crescente numero diboschivi. La stagione deglinella Foresta Amazzonica è appena iniziata: va da agosto ad ottobre, con il picco a metà settembre. Ma il fumo è già tanto da essere visto dallo spazio. La NASA, infatti, ha rilasciato delle immagini satellitari che mostrano l’insieme di fumo ein. Citando il Global Fire Emissions Database, la NASA ha fatto notare che sebbene i livelli degli attualisiano leggermente sotto la media rispetto agli ultimi 15 anni, sono più alti in alcuni ...

