In Sudafrica si potrà uccidere per “sport” il doppio dei rinoceronti neri | sono a rischio

Atletica - nuovo colpo di scena nel caso Semenya : la Sudafricana non potrà partecipare ai Mondiali di Doha : Un giudice svizzero ha deciso che la sudafricana non potrà partecipare ai Mondiali di Doha La telenovela Caster Semenya regala una nuova puntata, ancora più sorprendente di quelle vissute in precedenza. La sudafricana, al centro di un caso internazionale per il suo iperandrogenismo, non potrà partecipare ai prossimi Mondiali di Doha di Atletica leggera in seguito alla decisione di un giudice del tribunale svizzero. LaPresse/PA Il ...