In Italia nel 2019 cresce il fatturato dei giochi online

Badminton - Mondiali 2019 : arriva la prima storica vittoria Italiana nel parabadminton : arriva nella seconda giornata di gare, la prima riservata al paraBadminton, la vittoria azzurra ai Mondiali di Basilea: ad ottenerla è, nel Gruppo E del singolare femminile SU 5, Rosa Efomo De Marco, la quale batte l’ucraina Ivanna Redka per 21-13 21-17. Negli altri quattro incontri azzurri sempre sconfitti: nel Gruppo H del singolare maschile WH 1 Yuri Ferrigno cede alla testa di serie 5/8, il tedesco Mi Young-Chin per 21-12 21-8, mentre ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : Italia ancora distante dal vertice nel settore femminile. Qualificazione a Tokyo 2020 difficilissima : L’Italia del settore femminile della Canoa velocità continua a soffrire, tanto che alla cronica assenza di azzurre competitive in campo internazionale nella canadese, si sono aggiunte le selezioni interne prima dell’inizio dell’ultimo ritiro della Nazionale, che hanno portato i tecnici ad individuare le atlete da schierare in tre delle quattro specialità olimpiche del kayak, non formando neppure il K4 500. Così per quanto ...

Atletica : otto Italiani convocati nella sfida di Minsk tra Europa e USA. Ci sono Tortu e Jacobs : Una sfida davvero interessante, alla vigilia dei Mondiali: il 9 e 10 settembre in programma a Minsk (Bielorussia) il match di Atletica leggera tra Europa e Stati Uniti, con ben otto italiani protagonisti. A rappresentare il Bel Paese ci saranno: Marcell Jacobs e Filippo Tortu nei 100 metri, Eseosa Desalu nei 200, Davide Re nei 400, Luminosa Bogliolo (100hs), Ayomide Folorunso (400hs), Yeman Crippa (3000) e Osama Zoghlami (3000 siepi). Ovviamente ...

Governo : Zingaretti - ‘nessuna autoassoluzione per Conte - Italia nel pantano’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal Presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In questi 15 mesi è stato il Presidente del Consiglio, anche del Ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perché ha atteso la sfiducia per denunciarle?”. Lo dichiara in una nota il segretario del Pd, Nicola ...

Secondo i dati OpenSignal, la copertura della rete 4G è piuttosto omogenea in Italia, senza grosse differenze tra Nord e Sud: diamo uno sguardo alle percentuali di collegamento in 4G nelle varie zone.

Temptation Island Vip - c'è anche Simone Bonaccorsi : Mister Italia nel 2018 : Mancano pochi giorni all'inizio delle riprese di Temptation Island Vip 2. Oggi, infatti, gli addetti ai lavori hanno dato un'importante anticipazione sull'edizione che andrà in onda da metà settembre su Canale 5. Attraverso un promo, pubblicate sulle pagine social del reality show, Alessia Marcuzzi ha ufficializzato le sei coppie del cast. Tante sorprese e nessun volto particolarmente noto tra i 12 protagonisti che avranno l'arduo compito di non ...

La Open Arms verso la Spagna. Toninelli : "Li portiamo con navi Italiane" : Giovanna Stella Toninelli fa sapere che la Guardia Costiera porterà i 107 migranti a bordo della ong: "Ma togliete la bandiera alla nave" La vicenda della Open Arms si fa sempre più intricata. Perché se da una parte Matteo Salvini continua a ribadire che i porti italiani restano chiusi e dall'altra Giuseppe Conte ha fatto sbarcare i minori - che poi non erano tutti minori - a bordo dell'imbarcazione, ora ci mette del suo il ministro ...

Beautiful anticipazioni : BILL di nuovo in coma nell’autunno Italiano della soap : Il 26 agosto inizia ufficialmente la nuova stagione italiana di Beautiful, al termine della tradizionale pausa di agosto. Le vicende che animeranno la fine della bella stagione e, successivamente, l’autunno, sono ormai archiviate negli USA (la distanza con gli episodi d’oltreoceano è al momento di 11 mesi) per cui è bene fare un ripasso di ciò che ci attende, dato che si tratta di notizie transitate nel nostro sito diverso tempo ...

Le sorgenti estere della crisi nel Governo Italiano : Come il resto delle Cancellerie europee, Ursula von der Leyen assiste per ora silente agli sviluppi della crisi di Governo italiana. Impegnata a comporre la squadra per Palazzo Berlaymont, è in attesa che anche Roma le proponga un nome per il commissario che spetta all’Italia: senza fretta. Del resto, la nuova presidente della Commissione europea, votata all’Europarlamento da tutte le forze politiche italiane tranne la Lega, ...

Migranti : Mediterranea - 'ennesima strage nel silenzio colpevole dell'Italia e dell'Ue' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Mancano conferme definitive, ma se venisse accertata sarebbe l'ennesima terribile strage. Nel silenzio colpevole dell'Europa, dell'Italia. Nel Mediterraneo c'è bisogno di salvezza, c'è bisogno di noi". Così, sui social, Mediterranea Saving Humans, dopo la notizia di A

US Open 2019 : tutti gli Italiani presenti nel main draw e chi dovrà passare dalle qualificazioni. Jannik Sinner sogna il pass : Saranno 24 gli italiani e le italiane presenti nei tabelloni principali e in quelli delle qualificazioni degli US Open 2019, l’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nel main draw del singolare maschile i nostri portacolori al via saranno sei: in ordine di classifica dell’entry list Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, in quello del singolare femminile solo Camila Giorgi. Molto ...

Vuelta di Spagna – Quattro Italiani nel roster dell’UAE Team Emirates - grande attesa per Fabio Aru : L’UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster che parteciperà alla prossima Vuelta di Spagna, Quattro gli italiani tra cui Fabio Aru L’UAE Team Emirates ha ufficializzato il roster che parteciperà alla prossima Vuelta di Spagna, che scatterà il prossimo 24 agosto. La formazione emiratina punterà tutto su Fabio Aru, che verrà affiancato dallo sloveno Tadej Pogacar e dal colombiano Fernando Gaviria. LaPresse Insieme a loro ...

Rientra dalle vacanze in Italia con i figli : ma in una valigia nel bagagliaio dell’auto c’è la moglie morta : Era in viaggio per tornare in Francia dopo aver trascorso le vacanze estive in Italia, con i due figli di 6 e 8 anni che dormivano sul sedile posteriore dell’auto ma nel bagagliaio, nascosto in una valigia, aveva messo il cadavere della moglie morta, probabilmente uccisa da lui stesso. È la scoperta fatta domenica dai gendarmi dell’Alta Savoia: i poliziotti hanno fermato l’auto alle prime ore del mattino a Doussard, sulla riva del ...