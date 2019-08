In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Agosto | Falsa partenza Zinga | “Conte no” Renzi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Agosto : Oggi in Senato Conte lancerà il suo “j’accuse”a Salvini - ministro dei no e delle assenze : Il ritratto/1 L’avvocato e l’arringa per restare in campo (ma non a ogni costo) Giuseppe Conte – Da “burattino” a scudo per i 5 Stelle. L’obiettivo del bis al governo di Paola Zanca Dite qualcosa di Marco Travaglio Stasera, se Oggi cadrà il governo giallo-verde con le dimissioni di Conte, partirà la difficilissima trattativa M5S-Pd per tentarne un altro, l’unico possibile in questo Parlamento. Finora si son sentite molte formule, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Agosto : Resa dei conti – Salvini si incolla alla poltrona : Addio – La crisi Salvini è disposto a tutto per non cadere, ma è tardi Il leghista completa la retromarcia: “Ascolterò Conte. Resto al Viminale (sennò tutti in piazza)”. Riuniti da Grillo, i 5Stelle chiudono: “Sei inaffidabile, tanti saluti” di Tommaso Rodano L’Uomo Cadrega di Marco Travaglio Saviano gli profetizza un futuro in galera. E Salvini punta subito alla seminfermità mentale. Spiace dissentire dall’amico Roberto, ma il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Agosto : Il bacio della morte. Conte teme la fiducia (di Salvini) : Dopodomani I 5 Stelle hanno deciso: si va alla crisi in Senato Game over – Niente appigli alla Lega: il M5S presenterà una risoluzione che sosterrà la posizione di Conte su Ong e migranti: piacerà a sinistra e sarà invotabile per Salvini di Ilaria Proietti e Marco Palombi L’ultima follia di Marco Travaglio La crisi più pazza del mondo, aperta il 7 Agosto da un Salvini ubriaco di sondaggi, piazze, spiagge e mojito che chiedeva ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Agosto : IL MENDICANTE. Lega a pezzi : Salvini tenta la retromarcia : L’inversione Salvini s’è pentito e propone premier Di Maio. Che dice no Capitan mojito – D’incanto il Carroccio non è più tanto sicuro di volere la crisi: “Sfiducia a Conte? Non è detto” M5S gioca d’attesa: “Vediamo che succede in Parlamento…” di Tommaso Rodano Accattonaggio molesto di Marco Travaglio È falso che Salvini abbia offerto a Di Maio di fare il premier: gli ha proposto la presidenza della Repubblica. Di Maio, dall’altro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Agosto : Incartato. Porte e porti in faccia da Mattarella e Conte : Salvataggi Migranti, Conte e la Trenta affondano le bugie di Salvini Due esecutivi – Il premier scrive una lettera per chiedere di far sbarcare i minori. Il suo vice apre una campagna al grido di “no ai porti aperti” di Salvatore Cannavò Tentar non nuoce di Marco Travaglio Mai come ora, per dirla con Altan, mi vengono in mente pensieri che non condivido. E non solo a me. Perciò, con i colleghi del Fatto, abbiamo deciso di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Agosto : All’angolo – Conte in Senato non oggi - ma il 20 : La mossa Il trucco di Salvini: taglio agli eletti, ma dal 2024… “Ok alla legge, poi subito alle urne”. Il vicepremier ci prova: tanto la riforma entra in vigore tra due legislature E la Lega si tiene 60 milioni abbondanti per i suoi bilanci di Tommaso Rodano L’incubo di Marco Travaglio Dopo molte notti insonni, Salvini si coricò e, complici sette mojito e una cannetta furtiva, si addormentò. Sognò se stesso in Senato, ma non più ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Agosto : Prima sberla a Salvini : nasce la maggioranza M5S-Pd-LeU : In trincea Senato, primo voto anti-Lega M5S, Pd e Leu vanno insieme Nuovo round – Nella riunione dei capigruppo emerge l’asse contro Salvini. Oggi in aula si decide il calendario: Conte non andrà in Parlamento Prima di lunedì 20 Agosto di Ilaria Proietti e Tommaso Rodano Vuoti poteri di Marco Travaglio Ieri colui che si credeva (e veniva descritto come) il padrone del vapore ha definitivamente perso il controllo della situazione. I ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Agosto : Il segretario - sempre più solo nella richiesta di votare a ottobre - apre a un nuovo governo di legislatura “se lo chiede Mattarella” : Psicodramma Golpe renziano nel Pd. Zingaretti resiste, ma “teme” Mattarella Scissione – L’ex premier, pur di evitare le elezioni, schiera i gruppi parlamentari contro il segretario di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Transennate le piazze. “Forza Italia, il rinnovamento del partito. Gli azzurri studiano la mobilitazione di FerrAgosto” (il Giornale, 6.8). In una cabina dei Bagni Silvio. Transennate le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Agosto : Salvini l’ha pestata grossa. Tempi lunghi – E i social : “Traditore” : Pazza crisi Lodo Grasso al Senato: Lega sola sulla sfiducia Palazzo Madama – Domani si decide la data per il dibattito sul governo: 13 o 20 Agosto? L’ex presidente del Senato propone alle opposizioni di disertare l’aula di Ilaria Proietti L’amico del Cazzaro di Marco Travaglio Vuoi vedere che il Cazzaro Verde, da tutti dipinto come un genio della politica, l’ha pestata grossa? Tre giorni dopo la genialata di buttar giù il governo in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Agosto : l’Italia fra conte e Salvini. Il premier sempre più popolare : Summit – Il vertice Di Maio “richiama” i big. Ma ora al bivio c’è il Pd Il capo dei 5Stelle raduna Casaleggio, Di Battista e altri maggiorenti e promette “collegialità”. Si punta sul taglio dei parlamentari. Ma le offerte dei dem agitano: “Rischiamo” di Luca De Carolis Niente pastrocchi di Marco Travaglio Nella crisi più pazza del mondo, capita anche questo: che il cazzaro primigenio, Renzi, auspichi la cosa più sensata mai ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Agosto : Il coniglio. Il leghista vuol votare - ma non osa spiegare perché : non trova pretesti : Crisi d’estate E Conte sparò su Salvini: “Tu in spiaggia, io lavoro” Verso il voto – Il premier, benedetto da Mattarella, rifiuta il diktat del Carroccio e non si dimette. Sarà alle Camere probabilmente il 20 Agosto, poi le consultazioni di Luca De Carolise Fabrizio d’Esposito Senza un perchè di Marco Travaglio Riuniti davanti a un treno di mojito, Salvini e i suoi social-geni simpaticamente ribattezzati “Bestia” compulsano lo ...