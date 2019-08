Ilary Blasi e Francesco Totti | avvinghiamenti hot in barca

Ilary Blasi e Alvin - la novità di Eurogames : "Oltre a condurre parteciperemo alle sfide - sarà una festa" : Eurogames, la versione 2.0 di Giochi senza frontiere, da fine settembre su Canale5 arriverà a portare risate e divertimento. Tuttavia i due entusiasti presentatori, Ilary Blasi e Alvin, hanno svelato di voler vestire altri panni oltre quelli di conduttori. "Sono io che l’ho proposto a Mediaset" ha d

Ilary Blasi e Francesco Totti - che passione! Da soli in barca - beccati ‘così’ : L’estate 2019 ha risvegliato lo spirito social di Ilary Blasi e Francesco Totti. Di solito molto riservati, in queste settimane hanno regalato ai rispettivi fan tantissime immagini e filmati delle loro vacanze. Vacanze che non sono ancora finite. La coppia, insieme da ben 17 anni di cui 14 di matrimonio e con 3 figli uno più bello dell’altro, ora è a Sabaudia ma per Ilary stanno per ricominciare gli impegni in tv. La conduttrice si sta ...

Ilary Blasi su EuroGames : "L'ho proposto io a Mediaset" : Dal 19 settembre, su Canale 5, arriva EuroGames. Sì, insomma, arrivano i leggendari Giochi Senza Frontiere. Al timone di questo ennesimo reboot a opera di Mediaset ci sarà Ilary Blasi (con Alvin e Jury Chechi giudice). "Sono io che l’ho proposto a Mediaset, è una cosa che volevo fortemente fare da anni. Ci pensavo da tanto tempo e quando finalmente hanno accettato non mi sembrava vero", ha dichiarato la conduttrice al settimanale Tv Sorrisi e ...

Ilary Blasi - novità a Mediaset : “Non posso anticipare nulla” : Ilary Blasi: “Ho due nuovi progetti per Mediaset, ma non posso anticiparli…” Ilary Blasi sarà una delle grandi protagoniste della prossima stagione Mediaset con Eurogames. Ad affiancare la conduttrice romana ci sarà Alvin. Ma non è tutto per la Blasi. Infatti, nell’intervista di copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato: “Sto lavorando a due progetti per Mediaset che ancora non posso anticipare.” A ...

Ilary Blasi : Ho proposto a Mediaset Eurogames e proverò qualche gioco : Torna la nuova edizione di “Giochi senza frontiere” che cambia titolo e sbarca su Canale 5 da settembre. Al timone ci sono la moglie di Francesco Totti e l'ex inviato de “L'Isola dei Famosi”. È tutto pronto a Cinecittà World per il via a “Eurogames”, l'olimpiade televisiva ispirata al celebre “Giochi senza frontiere”. Si inizia a settembre su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin. A fare da arbitro dei giochi l'ex re e ...

Completamente struccata e con una fascia in testa : così Ilary Blasi è ancora più bella : Ilary Blasi si gode ancora qualche giorno di vacanza con la sua famiglia a Sabaudia prima di tornare al lavoro. No, non la vedremo ancora al Grande Fratello Vip. Dopo 3 edizioni di grande successo, la bella Ilary ha preferito lasciare campo libero alla sua spalla, Alfonso Signorini. E infatti già a luglio, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione 2019/2020, il presidente Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha annunciato ...

Eurogames : i Giochi Senza Frontiere di Ilary Blasi avranno un giudice d'eccezione. Ecco chi è... : Sarà l'ex ginnasta Yuri Chechi il giudice di Eurogames, l'edizione rinnovata di Giochi Senza Frontiere.

Ilary Blasi assente al funerale di Nadia Toffa. Poi la foto online e le proteste dei fan : Non si fermano le polemiche e i piccoli scandali a pochi giorni dai funerali di Nadia Toffa. La scomparsa della Iena, che ha lottato per due anni contro il tumore e di cui si sono da poco celebrati i funerali, non smette di creare polveroni mediatici. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è quello che vede protagonista Ilary Blasi, che con la conduttrice bionda aveva condiviso proprio l’avventura alle Iene. Ebbene, in molti hanno notato un ...