Il Signor Diavolo | quando la provincia fa tremare dalla paura

Il Signor Diavolo - dal 22 agosto nelle sale il nuovo film di Pupi Avati : Il signor Diavolo Pupi Avati fa il suo ritorno sul grande schermo con il film intitolato “Il signor Diavolo”, che verrà lanciato in tutte le sale a partire dal prossimo 22 agosto. Saranno più di 200 le copie che verranno distribuite da parte di 01. Togliamo subito gli indugi: è una pellicola che fa paura e che narra, con grande passione e una notevole cura e dovizia di particolari, un’Italia che, in effetti, non c’è più. Il signor Diavolo, uno ...

Il Signor Diavolo di Pupi Avati dal 22 agosto al cinema : Autunno 1952. Nel nord est è in corso l’istruttoria di un processo sull’omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato. Furio Momentè, ispettore del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo, l’omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all’arrivo di Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a ...

Il Signor Diavolo - dal 22 agosto nelle sale il nuovo film di Pupi Avati : Il signor Diavolo Pupi Avati fa il suo ritorno sul grande schermo con il film intitolato “Il signor Diavolo”, che verrà lanciato in tutte le sale a partire dal prossimo 22 agosto. Saranno più di 200 le copie che verranno distribuite da parte di 01. Togliamo subito gli indugi: è una pellicola che fa paura e che narra, con grande passione e una notevole cura e dovizia di particolari, un’Italia che, in effetti, non c’è più. Il signor Diavolo, uno ...

Quel "Signor Diavolo" di Pupi Avati (ma lo siamo un po' tutti) - : Pedro Armocida Il regista torna a indagare l'oscuro rapporto tra religione e Male: «Ci sono paura e sacralità» «Quando mi avvicino al Po, alle zone che la modernità non ha sfiorato, ritrovo gli archetipi della mia infanzia: la religione preconciliare con il sacerdote che saliva sul pulpito pronunciando la sua omelia molto minacciosa. Il prete conosceva bene le questioni legate all'inferno, al diavolo e mi sembrava che guardasse solo ...

Pupi avati torna al cinema con l'horror il Signor diavolo : Dopo una lunga pausa cinematografica che lo ha visto dedicarsi ai film per la tv, Pupi avati torna a dirigere per il grande schermo e arriva.

Pupi Avati - Il Signor Diavolo/ Video - 'Io ex chierichetto con una grande nostalgia' : Pupi Avati, Il Signor Diavolo: il regista torna al cinema horror, racconta il suo passato da chierichetto e anche molto altro.