Il ritorno degli anti-euro di G A Falci

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Di nuovo contro l’pa e di nuovo contro i tecnocrati. È questa la strategia di Matteo Salvini per martellare il futuro Governo che si potrebbe materializzare nel giro di poche settimane. Il progetto sta riuscendo dal cassetto della “Bestia”, che è vero, non è mai andata in letargo, ma nelle ultime ore è tornata a ruggire come non mai e sempre in chiaveBruxelles. Basta dare un’occhiata al profilo facebook del Capitano e leggere unoultimi post e comprendere il fil rouge della nuova tattica salviniana: “Conte chiede aiuto alla Merkel per battere Salvini. E alla fine i grillini votano per Ursula Von Der Leyen”.Già, l’elezione presidente della Commissione Ue ha certificato il “tradimento” dei grillini. E qualcuno osa dire che proprio in quell’occasione iniziò la ...

