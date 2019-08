Il re leone | se il troppo realismo nuoce alla poesia

Fonte : wired

(Di mercoledì 21 agosto 2019) https://www.youtube.com/watch?v=DLwmEdOsW8s Un film come la nuova versione di Il renon era mai stato realizzato prima. Mai prima d’ora infatti un cartone animato aveva voluto apparire così realistico (riuscendoci) dall’iniziofine. Mai prima d’ora l’ispirazione più forte per la sua messa in scena erano stati i documentari del National Geographic. Mai prima d’ora un film era stato girato in realtà virtuale (si creano gli ambienti e li si esplora con il visore per decidere i punti di inquadratura e i movimenti di camera). Il risultato è che se la storia è esattamente quella del film Disney originale, quasi scena per scena con rarissimi cambiamenti e pochissime aggiunte, la maniera in cui viene rappresentata la savana ha uno sguardo puramente documentaristico. Jon Favreau (già regista di Iron Man e Il libro della giungla) ha voluto cercare di immaginare di essere parte di una ...

