Il ragazzo che si era addormentato sul materassino a Scilla | Avevo freddo | non

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Non capisco perché non mi hanno trovato prima, stavo per morire di”. Luigi Vazzana ha 28 anni e pochi giorni fa è stato protagonista di una brutta disavventura: si è- o, come dice lui, ha perso conoscenza - mentre era sul. Sono bastati alcuni minuti, 20 per la precisione, perché le onde lo portassero in un altro posto - nelle acque antistanti l’abitato die non, come scritto in precedenza, a Messina - e lui non sapesse più come tornare indietro. Al Corriere della Sera racconta quelle ore. E punta il dito contro i soccorritori:“Devo la vita a me stesso, perché sono stato capace di non perdere la testa, di usare il cervello e risparmiare le forze. Dopo essermi tuffato, portandomi dietro il, mi sono sdraiato a pancia in su e forse, ho avuto un colpo di sole, ...

enricoruggeri : Se ne va una parte della mia infanzia, un ragazzo che mi ha fatto sognare, una persona dolce e meravigliosa, un sim… - davidefaraone : Insieme al rosario, Salvini appenda questa dietro la sua poltrona (ancora per poco). Magari la girerà alla Bestia e… - patriziaprestip : #Salvini , a sorpresa: allora ok al taglio dei parlamentari e poi subito al voto! Tenendo conto che dovrebbero pa… -