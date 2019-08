Il progetto di estensione di Monaco nel Mediterraneo | 6 ettari di ville e appartamenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il paesaggio del Principato dista per cambiare progressivamente con i lavori diin mare del quartiere Anse du Portier. Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza prima di poter passeggiare nel futuro quartiere ecologico di 6: la consegna dovrebbe avvenire nel 2025. Entro tale data, 18 cassoni alti 26 metri e da 10.000 tonnellate ciascuno e 22.000 tonnellate una volta zavorrati, dovranno costituire una diga di protezione dalle onde alte, 9 metri al di sopra del livello del mare. Quando saranno riempiti di sabbia proveniente dalla Sicilia, potrà essere posto il suolo artificiale e potrà iniziare la costruzione di immobili e. Con i suoi viali alberati e le sue acque mediterranee blu intenso, la città-stato più piccola del mondo dopo il Vaticano attrae i ricchi da decenni ormai, tra cui anche il campione di Formula 1 Lewis Hamilton e la star del tennis Novak ...

Ilgambizzatore : RT @BuffagniRoberto: Avvertenza: in caso di progetto di legge per l'estensione dello ius soli e la concessione facile dei diritti politici,… - lorenzhaus : RT @BuffagniRoberto: Avvertenza: in caso di progetto di legge per l'estensione dello ius soli e la concessione facile dei diritti politici,… - Gemma04510476 : RT @BuffagniRoberto: Avvertenza: in caso di progetto di legge per l'estensione dello ius soli e la concessione facile dei diritti politici,… -