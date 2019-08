Il piano di Elizabeth Warren contro le sparatorie negli Usa

Fonte : wired

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La senatrice democratica del Massachusetts e candidata alle presidenziali del 2020(foto: Alex Wong/Getty Images) Solo nel 2017,Stati Uniti, circa 40mila persone sono morte a causa delle armi da fuoco. La senatrice democratica del Massachusetts, che si è candidata alla presidenziali del 2020 ed è nota per le sue battaglielo strapotere di Wall Street, ha promesso di ridurre questo numero dell’80%. Per farlo, ha messo a punto un ambiziosoe promesso di realizzarne almeno una parte nei primi 100 giorni del suo mandato, nel caso in cui venisse eletta presidente degli Stati Uniti. Il programma, cheha presentato come da tradizione con un lungo post sulla piattaforma Medium, riprende alcune battaglie storiche dei democratici, come la messa al bando delle armi d’assalto,lli approfonditi sulla fedina penale e lo ...

ElezioniUsa : Elizabeth #Warren ha pubblicato con un post su Medium le sue proposte sui nativi americani e diritti tribali. Si tr… -