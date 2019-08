Il Pd ha già un nome per il governo giallorosso | Paola Severino

Fenomenologia di Flavio Briatore : Il parco degli aspiranti eredi del lascito elettorale di “Nosferatu” Berlusconi, veri o presunti che siano, da Giovanni Toti a Urbano Cairo, si arricchisce oggi della stazza ingombrante di Flavio Briatore, che annuncia l’ennesima discesa in campo di una lista personale – la sua – all’insegna generica del “partiam partiamo”. Ossia quel “Movimento del fare” il cui presunto tratto distintivo – l’ostentazione attivistica – deve ...

Mario Balotelli - la fine tristissima di un ex fenomeno : com'è costretto a festeggiare i suoi 29 anni : Compleanno amaro per Mario Balotelli. L'ex enfant prodige del calcio italiano festeggia i suoi 29 anni da svincolato e in cerca di una squadra adeguata alle sue ambizioni e al suo stipendio. L'agente Mino Raiola però fatica a trovargliela dopo l'ennesimo addio travagliato al Nizza e al mancato accor

Meteo Ferragosto col maltempo : “In arrivo freddo - pioggia - grandine e fenomeni estremi” : Giovedì 15 agosto, come accaduto nove volte negli ultimi vent'anni, l'estate cederà il passo a un brusco calo termico con temporali, grandinate e "fenomeni estremi" soprattutto al nord. Non escluse le prime nevicate in alta quota.

Europei Ciclismo 2019 – Pioggia e sfortuna fermano le azzurre della cronometro juniores : Alessio e Collinelli giù dal podio : Camilla Alessio chiude quarta, Sofia Collinelli sesta nella prova a cronometro juniores femminile degli Europei di Ciclismo 2019: Shirin Van Androoij vince l’oro Si conclude con l’amaro in bocca per l’Italia la prima prova degli Europei di Ciclismo 2019 di Alkmar. La cronometro femminile juniores non sorride alle due azzurre impegnate in gara, entrambe terminate ai piedi del podio. Camilla Alessio corre sotto la Pioggia che ne rallenta la ...

Giulia Bongiorno - fenomenologia della Guardasigilli-ombra della Lega : Davvero si merita l’appellativo di grande giurista, di principessa del Foro, chi ignora la differenza tra un’assoluzione e una prescrizione? E chi tale differenza conosce, eppure fa finta di niente, può essere preso/a sul serio nella sua pretesa demiurgica di razionalizzare/modernizzare una giustizia zavorrata dal ruolo di unico contropotere ancora in funzione? Tanto per capirci, si parla dell’avvocato Giulia Bongiorno, la cinquantenne in ...

Gianmarco Tamberi - che fenomeno… nel basket! Finta spezza caviglie e tripla : il pubblico impazzisce [VIDEO] : Gianmarco Tamberi fa impazzire il pubblico del #GGG, torneo di beneficenza organizzato insieme a Datome e Paltrinieri: il saltatore azzurro firma una tripla clamorosa che diventa virale sui social Fenomeno dell’atletica italiana, ma con una carriera da ‘cestista mancato’. La passione per il basket di Gianmarco Tamberi è cosa nota, ma il saltatore azzurro possiede anche un talento niente male. Lo ha dimostrato durante il #GGG, torneo di ...

Il partito di Toti vale già il 3-4% Il progetto - il nome - i parlamentari : "Ognuno per conto suo. Buona fortuna". Giovanni Toti rompe gli indugi e annuncia l'addio a Forza Italia e a Silvio Berlusconi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione dell'ex Cavaliere di non tenere primarie aperte a tutti, ma solo agli... Segui su affaritaliani.it

Tour de France – Julian Alaphilippe vince la cronometro di Pau e resta in giallo : che stoccata del ‘Moschettiere’! : Julian Alaphilippe vince la cronometro di Paul e mantiene la maglia gialla: tempo strepitoso del Francese che chiude la 13ª Tappa del Tour de France in 35’00” È tempo di andare veloci, ogni secondo conta. La 13ª tappa del Tour de France ha visto i ciclisti impegnati nella cronometro di Pau, 27.2 chilometri quasi totalmente pianeggianti, in grado di favorire le alte velocità alla ricerca del miglior tempo possibile. Ad imporsi ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Pau-Pau : percorso - favoriti e altimetria della cronometro. Geraint Thomas a caccia della maglia gialla : Tredicesima tappa del Tour de France 2019, Pau-Pau, la cronometro della verità. 27,2 km nel capoluogo del dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione della Nuova Aquitania. Una delle sedi tradizionali della Grande Boucle per una giornata speciale in cui si festeggerà il centesimo anniversario della maglia gialla. Sarà una frazione importantissima dal punto di vista della classifica generale; qui si deciderà una buona parte delle sorti ...

Tour de France 2019 : i possibili distacchi nella cronometro di domani. Thomas favorito - Alaphilippe può difendere la maglia gialla : Sarà sicuramente uno dei punti di svolta di questo Tour de France 2019. Un momento di transizione, da una prima parte di Grande Boucle dura ma non impossibile, ad un gran finale con Pirenei ed Alpi. In programma domani una cronometro individuale di 27,2 km con partenza e arrivo a Pau. Dopo quella a squadre di Bruxelles dunque arriva un’altra prova contro il tempo, che stravolgerà quasi certamente la classifica generale: quali saranno i ...

Tour de France – L’emozione di Alaphilippe : “incredibile aver difeso la maglia gialla. Ma alla cronometro di domani…” : Julian Alaphilippe difende la maglia gialla al termine della 12ª Tappa del Tour de France: il Francese proverà a ‘farsi piacere’ la cronometro di domani “Una tappa tranquilla: è andato tutto bene. Incredibile restare ancora un giorno in maglia gialla e dunque partire in ultima posizione nella cronometro di domani. Non sono sorpreso, sono contento di essere in giallo anche stasera“. Con queste parole Julian Alaphilippe ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Sono felice di essere ancora in giallo. Proverò a farmi piacere la cronometro” : Julian Alaphilippe ha confermato la sua maglia gialla anche dopo la dodicesima tappa. Il Francese della Deceuninck-Quick Step ha parlato alla fine della frazione da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre: “E’ stata una tappa tranquilla, è andato tutto bene. E’ incredibile avere la possibilità di un altro giorno in maglia gialla e partire per ultimo nella cronometro di domani”. Alaphilippe è molto contento della sua leadership: ...

Tour de France - tappa 13 : cronometro individuale di Pau - percorso non pianeggiante : Nella giornata di venerdì 19 luglio si disputerà la 13ª tappa del Tour de France. Il programma prevede la cronometro individuale di Pau che proporrà un percorso di 27,2 Km non del tutto pianeggiante. Una frazione che dovrebbe delineare meglio le posizioni in classifica generale. In passato questa cittadina è già stata in diverse occasioni sede di partenza o arrivo della corsa, comprese anche due prove contro il tempo. Nel 1971 vinse Herman Van ...

‘La Fagiané di Magrini’ : “Van Aert un fenomeno - che Jumbo-Visma! Alaphilippe proverà a tenere in montagna” : Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La Fagiané”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 UNA TAPPA ESPLOSIVA QUELLA ODIERNA: A VINCERE VAN Aert, SI ESALTA LA JUMBO-VISMA Oggi è venuto fuori quello che non ti aspetti, una tappa così pensi che arrivi in volata, è venuta fuori una tappa come ...