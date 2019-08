Il papà di Lozano | “Immaginate | mio figlio giocherà nella squadra che fu di Maradona”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2019) Jesus, padre di Hirving, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Gonfialarete.com in cui ha parlato del lungo percorso durato 4 mesi che ha portato Hirving al Napoli. C’è tanto entusiasmo per l’approdo al Napoli “Napoli non è soltanto uno step intermedio per lui, ma un punto d’arrivo e sono convinto che sarà una tappa fondamentale per la sua carriera”.è molto felice, come ha confidato al padre, ma la cosa che più lo entusiasma è poter giocaredove ha giocato Maradona “Immaginate: mioche fu di Diego Armando Maradona. Mi ha confidato che quest’idea lo entusiasma particolarmente” Infine si è parlato anche della scelta della maglia che indosseràprossima stagione, il calciatore aveva il numero 11 al PSV che attualmente al Napoli appartiene a Ounas “In realtà non è una cosa così ...

