Il modulo fotografico circolare di Nokia 7 2 è confermato | ecco la prima foto ufficiale

RED non demorde ed è pronta con RED Hydrogen Two e il tanto atteso modulo fotografico : Jim Jannard, fondatore di RED, ha annunciato sul forum ufficiale dell'azienda che lo smartphone RED Hydrogen One avrà un successore. Ecco tutti i dettagli