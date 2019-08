Il locale è chiuso | ma lui vuol mangiare | accoltella il ristoratore

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Claudio Carollo Un 29enne pregiudicato hato il fratello di unperché non volevano servirgli dadopo l'orario di chiusura. Già con l'obbligo di firma adesso rischia il carcere Pretendeva di essere servito a notte fonda nonostante ilfosse praticamente giàe davanti al rifiuto hato il fratello del. L'uomo, un pregiudicato di 29 anni con l'obbligo di firma in caserma, è stato denunciato e adesso rischia la misura cautelare dei domiciliari, se non il carcere. Come riportato da PadovaOggi, l'episodio è avvenuto a notte fonda in undi Padova, l'"Istanbul Pizza & Kebab". Totalmente ubriaco il 29enne di nazionalità tunisina si è presentato intorno all'1.30 davanti alla porta con l'intenzione di. Ben oltre l'orario di chiusura, nel fast food completamente vuoto c'erano soltanto il proprietario e ...

