Fonte : wired

(Di mercoledì 21 agosto 2019) IlChristian Spencer era sul balcone della sua casa a Rio de Janeiro quando ha scoperto l’effetto magico della luce solare sulle ali di un. Nel 2011 Spencer aveva già documentato i movimenti di questi piccoli animali per un film intitolato The Dance of Time, vincitore di diversi premi internazionali, ma è solo grazie a questa fortuita osservazione che ha deciso di dedicare al fenomeno un’intera serie di scatti dal titolo Winged Prism: le foto catturano il momento esatto in cui la luce del sole penetra nelle ali di unbianco-collo giacobina, rivelando un segreto della natura che non può essere visto con i nostri occhi. Come ci tiene a specificare l’autore, nessuno degli scatti è stato sottoposto a manipolazione digitale. Per apprezzare il lavoro di Christian, vincitore del premio della Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda al Museo di arte ...

poliziadistato : #giornatamondialedellafotografia Foto Backstage #calendariopolizia 2020 12 mesi attraverso le immagini del fotogr… - Francescoiava : Che poi io sui #selfieapezzi sono ferratissimo. Sono anni che fotografo solo mezza faccia. - MilanoCitExpo : Il fotografo che trasforma le ali di colibrì in arcobaleni #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -