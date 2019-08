Il figlio di 6 anni ha un tumore ai testicoli | “Me ne sono accorta mentre gli facevo il

Fabio Camilli è figlio di Modugno : fine alla battaglia durata 18 anni : Domenico Modugno famiglia: Fabio Camilli è figlio legittimo Ora è ufficiale: Fabio Camilli è il figlio di Domenico Modugno. Dopo diciotto anni di battaglie legali, la I sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha finalmente riconosciuto l’attore 57enne come figlio legittimo del grande cantante pugliese. La decisione è arrivata grazie alla prova del dna […] L'articolo Fabio Camilli è figlio di Modugno: fine alla battaglia ...

“Addio Davide”. 33 anni - lascia un figlio neonato. Si era sposato un mese fa : Giovane padre stroncato, a soli 33 anni, da una grave malattia, meno di un mese dopo il matrimonio. Grande dolore e sgomento per la prematura morte di Davide Barozzi, papà di un bambino di otto mesi. Il 33enne, scrive il Resto del Carlino nella sua edizione on line, conosciuto con il soprannome di ‘Barro’, si è spento nella prima mattinata di ieri nella sua abitazione in via Conte Re a Botteghe di Albinea. Il ragazzo era stimato dai tanti amici ...

Travolto e ucciso da un’auto pirata mentre passeggia con il figlio di sei anni per mano - fermato l’investitore : L’uomo alla guida della vettura era un ucraino di 37 anni ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Ha ammesso di aver provocato l’incidente mortale

Metaponto - mamma 26enne muore annegata davanti alla figlioletta di 6 anni : È morta annegata mentre faceva il bagno in mare con la figlia: tragedia nelle acque di Metaponto, in provincia di Matera, dove la mattina del 17 agosto una donna di 26 anni è morta nonostante i soccorsi. La vittima è Fatjona Kallmi, 26enne di origini dell'Est che viveva con il marito e due figli a Toritto, in provincia di Bari. Sabato mattina la donna è morta in mare intorno alle ore 11 davanti al lido "La Chimera", nel mar Ionio.\\Ancora non si ...

Benedetta Rinaldi esclusa dalla Rai dopo 15 anni si sfoga : “Disoccupata e con un figlio” : esclusa dai palinsesti Rai dopo 15 anni: Benedetta Rinaldi, ex conduttrice di Uno Mattina, si sfoga, svelando tutto il suo dolore e le difficoltà di fronte ad una situazione che non riesce ancora a comprendere. Per anni la giornalista è stata uno dei volti di punta di Viale Mazzini, conducendo programmi di successo come Uno Mattina Estate, La Vita in Diretta Estate e A Sua Immagine. Per ben tre stagioni è stata al timone di Uno Mattina insieme ...

Il figlio di Renato Zero : chi è Roberto - 46 anni e a lui molto legato : Si chiama Roberto Fiacchini Anselmi ed è figlio di Renato Zero. Aveva 30 anni Roberto quando Renato lo adottò legalmente. Era il 2003 e la loro unione è ora più forte che mai. Renato e Roberto si erano conosciuto nel 1993 quando il ragazzo aveva iniziato a lavorare come guarda del corpo. Renato Zero era rimasto colpito dalla sua storia: orfano di entrambi i genitori, scomparsi presto. “Ho voluto offrirgli prima un supporto morale, poi ...

Nel cuore della notte una donna viene svegliata dal suo cane - quando vede il figlio di soli 7 anni scopre la terribile verità : Una storia incredibile che ha come indiscusso protagonista un cane, un labrador di 4 anni che si chiama Jedi. Jedi è un cane speciale, addestrato fin quando era un cucciolo a capire se alle persone malate di diabete ci sono cambiamenti di livelli nel sangue. Un ruolo molto delicato che può salvare la vita di tantissime persone. Jedi era stato adottato da una famiglia che viveva a Glendall, negli Stati Uniti d’America. Il cane ...