Il capo dei gesuiti | “C’è un complotto per far dimettere Papa Francesco per le sue idee

Sardegna - sciopero dei benzinai prima del controesodo : “Prendiamo 25 euro al giorno - siamo schiavi del caporalato petrolifero” : I turisti ancora in Sardegna rischiano di trovare più di un distributore di benzina chiuso per sciopero. La protesta è partita mercoledì da Cagliari con la marcia di un centinaio di gestori verso il Consiglio regionale per contestare i ristretti margini di guadagno delle loro attività dopo le ultime ondate di tagli. “Un litro di benzina, alla pompa 1,76 euro: Stato 1,06, petrolieri 0,69. E gestori 0,2″, si legge su un cartello che ...

Napoli - l?agosto nero dei tassisti : «L?aeroporto di capodichino invaso dagli abusivi» : Un agosto nero, nerissimo, quello dei tassisti napoletani nello scalo aeroportuale di Capodichino. All?aumento dei turisti in transito nell?aeroporto di Napoli ha fatto quasi...

Altro che El Chapo - il vero capo dei narcos è ancora in libertà. E si chiamo El Mayo : Il più famoso dei criminali messicani è stato condannato a New York. Ma a regnare sui narcos oggi è qualcun Altro. Un boss potentissimo e misterioso. Ecco chi è

A San Severo sequestrate le macchine dei caporali - ma loro sono fuggiti nelle campagne : Intercettati dalla polizia durante i controlli. A Canosa, invece, i carabinieri hanno denunciato un 36enne per sfruttamento: faceva lavorare a nero tre immigrati

caporalato - un anno dopo strage nel Foggiano : i braccianti viaggiano ancora su furgoni-killer. Le foto delle decine di sequestri dei carabinieri : I furgoni killer circolano ancora nelle campagne del Foggiano. A un anno dalla strage dei migranti – in 12 morirono vicino a Lesina – sfruttati per la raccolta dei pomodori e delle angurie, i braccianti vengono ancora accompagnati illegalmente nei campi. I mezzi hanno sempre lo stesso aspetto: le panche in legno al posto dei sedili, le porte laterali saldate. La stretta dei carabinieri è nei numeri: 50 mezzi sequestrati dalla ...

Luigi Di Maio al capolinea - il piano dei Cinque Stelle per le elezioni : chi sarà il nuovo premier : "Da oggi le decisioni le prendiamo insieme. Ma ognuno di noi dovrà rispettare e tenere per sé quel che viene detto in questa stanza". Luigi Di Maio fino ad ora ha sempre preso da solo le decisioni portando il Movimento 5 Stelle a perdere due terzi dei consensi. Motivo, questo, per cui il leader gril

Artemisia Gentileschi - l’Adorazione dei Magi è il “capolavoro per Milano” : Dal 29 ottobre e fino al 26 gennaio, l'Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi sarà il "Capolavoro per Milano". La tela di imponenti dimensioni, uno dei capolavori della grande pittrice, si sposta dalla Cattedrale di Pozzuoli, dove fu concepita, e sarà visitabile al Museo Diocesano di Milano.Continua a leggere

Carola - l'ex capo dei servizi segreti tedeschi : 'Dietro la ONG c'è un piano del governo' : Nelle ultime settimane la vicenda relativa alla Sea Watch 3 e a Carola Rackete aveva fatto fortemente discutere nel mondo della politica e dell'opinione pubblica. La stessa comandante dell'imbarcazione olandese della ONG tedesca era stata duramente criticata da alcuni esponenti della politica italiana, tra cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nelle ultime ore sta facendo discutere un'affermazione fatta dall'ex capo dell'agenzia di ...

Borrelli - il tributo dei suoi sostituti : «Tu un capo vero - il nostro» : Colombo, Davigo e gli altri magistrati che hanno lavorato con lui alla Procura di Milano: «Era un direttore d’orchestra, senza bisogno di apparire»

Livorno - scelto il nuovo capo dei vigili. Ma è imputato per una storia di concessioni. Il Pd : “Regalino del M5s”. La replica : “Era urgente” : Era il 27 maggio e a Livorno era in corso lo scrutinio del voto per il primo turno delle elezioni comunali. Nelle stesse ore, con la giunta del Movimento Cinque Stelle ormai uscente, si sono tenuti i colloqui per l’assunzione di tre dirigenti comunali. Tra questi il comandante della polizia municipale. Primo in graduatoria risulta Stefano Donati, livornese di nascita, per dieci anni comandante dei vigili a Bari e poi direttore dell’ufficio ...

Otto sotto un tetto - i protagonisti sono Lebron James e i compagni dei Lakers : il video della sigla è un capolavoro : Chi ha vissuto gli anni Novanta ricorderà la celebre serie tv americana Otto sOtto un tetto. In un divertente remake, al posto della famiglia Winslow e di Steve Urkel, compaiono nove giocatori Nba dei Los Angeles Lakers: Lebron James, che compare anche come produttore del filmato, veste i panni del padre di famiglia, Carl. Il nuovo acquisto Anthony Davis, invece, quelli della moglie Harriet. Tra i protagonisti, anche Demarcus Cousins, Kyle Kuzma ...

Spiaggiamento dei capodogli : ruolo fondamentale di studiosi Unime per la ricerca delle cause : Una drammatica escalation dai contorni ancora incerti. Il fenomeno degli spiaggiamenti dei capodogli conta ad oggi tre capodogli spiaggiati e due avvistamenti di carcasse in mare. Per la ricerca delle cause un ruolo fondamentale è stato ricoperto dall’equipe di studiosi del Museo della Fauna dell’Università di Messina, la notizia è stata ripresa dai media di tutto il mondo, diffusa da Greenpeace e dal WWF. Il gruppo di ricercatori composto dal ...

Matteo Salvini - il retroscena sull'euro-complotto. La rabbia dei leghisti contro il capo : "Il momento era ora" : L'amarezza della "grande occasione persa". Nella Lega, e in Matteo Salvini, pare che l'euforia del post-elezioni sia evaporata lasciando spazio alla dura realtà della burocrazia europea e degli inciuci stranoti. Il retroscena del Corriere della Sera disegna un affresco a tinte fosche dal cuore del C

‘Ndrangheta in Emilia - il caporalato del clan : operai inviati a Bruxelles. “Paghe da fame e un terzo dei soldi finiva ai boss” : L’inchiesta Grimilde è come una dependance di AEmilia, il maxi processo alla ndrangheta in Nord Italia. Una succursale che aveva sede a Brescello, chiusa dagli arresti ottenuti dalla pm di Bologna, Beatrice Ronchi. Settantasei gli indagati (13 nella sola Brescello), 16 custodie cautelari, 13 persone acusete di 416 bis, appartenenza ad associazione criminale di stampo mafioso. Una famiglia sotto accusa, quella di Francesco Grande Aracri, della ...