Basket - Torneo di Shenyang 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite dell’Italia : Ultimo Torneo per l’Italia prima dell’inizio dei Mondiali di Basket 2019: la Nazionale di Meo Sacchetti, il quale ha appena festeggiato il suo 66° compleanno, è impegnata nel Torneo AusTiger con Serbia, Francia e Nuova Zelanda. Ultimi rodaggi per gli azzurri, che stanno uscendo da una preparazione notevolmente complicata dalla fine delle speranze di avere Nicolò Melli, con Danilo Gallinari ancora ai box e Gigi Datome che proprio in ...

Crisi di governo - il calendario delle consultazioni al Quirinale : Giuseppe Conte si è recato questa sera al Quirinale per ufficializzare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto far altro che accogliere le dimissioni e invitare l'esecutivo gialloverde a "curare il disbrigo degli affari correnti".Le consultazioni avranno inizio subito e avranno una durata limitata. Si parte alle 16.00 di domani, mercoledì 21 agosto, seguendo il ...

Sergio Mattarella - il calendario delle consultazioni. Conte si dimette - ma niente sfiducia in Parlamento : Consultazioni lampo. Giuseppe Conte ha rassegnato martedì sera le dimissioni al Quirinale e il presidente Sergio Mattarella ha già diramato il calendario delle consultazioni, segno che la crisi di governo era ormai già data per scontata sul Colle. Si comincia mercoledì 21 agosto con il presidente e

Crisi di Governo - il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato : Il calendario delle consultazioni del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, comunicato dall'ufficio stampa del Quirinale dopo l'apertura ufficiale della Crisi di Governo con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: si comincia mercoledì 21 agosto alle 16:00 con i presidenti di Camera e Senato e si termina giovedì 22 con l'audizione dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Maturità 2020 - dal Miur il calendario con le date delle prove scritte : Il Miur ha reso noto il calendario dell'esame di Maturità 2020: la prima prova scritta si terrà mercoledì 17 giugno 2020 a partire dalle 08:30 e la seconda prova scritta, quella di indirizzo, il giorno successivo, come di consueto, giovedì 18 giugno. Le date sono consultabili sul sito ufficiale del Ministero.Continua a leggere

Basket - Mondiali 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari - tv e streaming : L’Italia si appresta a disputare i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il prossimo 31 agosto in Cina. Gli azzurri scenderanno in campo a Foshan, inseriti nel gruppo D con il chiaro obiettivo di qualificarsi alla seocnda fase a gironi: bisognerà dunque arrivare tra le prime due per staccare il pass e proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. La nostra Nazionale se la dovrà vedere con Filippine e Angola, due avversarie ...

Volley femminile - Europei 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Gli orari e le date con le azzurre in campo : L’Italia sarà una delle grandi protagoniste agli Europei 2019 di Volley femminile che si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre in quattro Paesi diversi (Turchia, Polonia, Slovacchia, Ungheria). Le azzurre vanno a caccia del terzo titolo continentale a dieci anni di distanza dall’ultimo trionfo, l‘avventura delle ragazze del CT Davide Mazzanti incomincerà venerdì 23 agosto contro il modesto Portogallo a Lodz. Paola ...

Coppa Italia oggi (domenica 18 agosto) : orari e calendario delle partite. Programma - tv e streaming : Entra nel vivo la Coppa Italia, Tim Cup, 2019/2020. Siamo giunti al terzo turno della competizione nazionale ed entrano in scena le prime squadre di Serie A. La giornata si dividerà in cinque fasce orarie per le 16 sfide. Si inizierà con Perugia-Brescia alle ore 18.00, quindi alle 18.15 toccherà alla Fiorentina di Vincenzo Montella che ospiterà il Monza al “Franchi”. Si passerà, poi, alle ore 20.30 con match interessanti come ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : il calendario e le date delle partite dell’Italia. Programma - orari e tv : Prosegue a ritmo serrato il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di Basket vero i Mondiali 2019 di Cina che prenderanno il via nella giornata del 31 agosto. Dopo il Torneo di Verona dello scorso fine settimana, gli Azzurri saranno impegnati nel prestigioso Torneo Acropolis 2019 di Atene. Tutti gli incontri si disputeranno nello splendido impianto dell’O.A.K.A. Olympic Indoor Hall della capitale greca con i suoi 20.000 posti a ...

Volley - Preolimpico 2019 : il calendario delle partite di oggi (11 agosto). Programma - orari - tv - streaming e palinsesto : Finalmente la giornata decisiva per la qualificazione a Tokyo 2020 dell’Italia. Gli azzurri questa sera, come sempre alle ore 21.15, affronteranno nell’ultima giornata del torneo Preolimpico la Serbia. Sarà questo il match che determinerà la squadra che conquisterà il pass per la manifestazione a cinque cerchi. L’altra gara del gruppo C, decisamente meno interessante, sarà Camerun-Australia prevista alle ore 18. Ad aprire la ...

Volley - Preolimpico 2019 : il calendario delle partite di oggi (10 agosto). Programma - orari - tv - streaming e palinsesto : Il torneo Preolimpico entra nel vivo. Saranno anche oggi (10 Agosto) dodici i match in Programma. Dopo la convincente vittoria all’esordio contro il Camerun, l’Italia sfiderà alle 21.15 l’Australia. Un avversario di livello superiore ma che non dovrebbe impensierire troppo gli azzurri. L’altro match del gruppo C si giocherà alle ore 18 e vedrà impegnata la squadra africana sconfitta dalla nazionale ...

Rugby - Test Match 2019 : il calendario e gli orari delle partite del 10-11 agosto. Programma - tv e streaming : Scatta il primo fine settimana di un’atipica finestra internazionale di Rugby in piena estate, a causa dell’imminente Coppa del Mondo: essendo ancora in essere sia il The Rugby Championship che la Pacific Nations Cup, sono soltanto due gli incontri catalogati come Test Match internazionali. Saranno 19 nel complesso i Test Match ufficiali tra agosto e settembre, ma in questo week end l’inizio sarà a ritmi ridotti, dato che ...

Volley - Preolimpico 2019 : il calendario delle partite di oggi. Programma - orari - tv - streaming e palinsesto : Oggi (9 Agosto) prende il via il torneo Preolimpico di Volley. Saranno ben dodici le partite che si disputeranno in giornata. Sei le squadre che otterranno il pass per Tokyo 2020, ovvero le vincitrici di altrettanti gironi. L’Italia esordirà questa sera alle ore 21.15 contro il Camerun. Gli azzurri sono inseriti nel girone C insieme a Serbia e Australia, la sfida tra le due è prevista alle ore 18. Ad aprire la giornata, alle ore 9.00, la partita ...

DIRETTA BRESCIA ALANYASPOR/ Risultato live : calendario delle Rondinelle - amichevole - : DIRETTA BRESCIA ALANYASPOR streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live dell'amichevole della squadra di Corini, oggi 7 agosto,.