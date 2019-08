I funerali Diabolik | sulla bara dell' ex capo ultrà la scritta “Irriducibili” e saluti

Cori - applausi e anche saluti romani ai funerali di Diabolik : Il feretro di Fabrizio Piscitelli è stato accolto da Cori , applausi e anche saluti romani alle funzioni funebri al Santuario del Divino Amore. L’ultras della Ss Lazio conosciuto come Diabolik è stato ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto scorso nel parco degli Acquedotti a Roma. La zona dei funerali è blindatissima e l’accesso al santuario è permesso solo ad amici e parenti in ...

Diabolik - Roma sud militarizzata per i funerali di Piscitelli. La salma del capo ultrà arriva in bara nera - in 300 hanno scortato il feretro : Un intero quadrante a sud di Roma militarizzato per i funerali di Fabrizio Piscitelli. La salma di ‘Diabolik‘, così com’era conosciuto il capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca, arriva in una bara completamente nera al Santuario del Divino Amore, dove il questore della Capitale, Carmine Esposito, ha disposto le esequie in “forma privata”, al massimo 100 ...