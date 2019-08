Hunger Games | il primo capitolo della saga con Jennifer Lawrence

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Una serata di grande azione e ad alta tensione quella proposta da Italia1 per mercoledì 24 agosto alle 21.20. La rete infatti trasmette, film del 2012 diretto da Gary Ross. La pellicola è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di fantascienza scritto da Suzanne Collins, con una storia ambientata in un futuro distopico post apocalittico., la trama In un futuro non meglio specificato, quello che era un tempo il Nord America è risorto in uno stato chiamato Panem, il cui governo tiene in scacco i suoi abitanti attraverso rigide regole. Come promemoriapunizione inferta alla popolazione per la ribellione di settanta anni prima, ogni anno viene organizzato tra i 12 Distretti che compongono lo stato, un crudele reality show, noto con il nome di. Ad ogni famiglia viene imposto il ‘sacrificio’ di un ragazzo e una ...

Librarmie : Ma non può essere già sera, così guardo Hunger Games e la giornata è finita? - heygaiiss : RT @sentjrsiultimi: stasera trasmettono hunger games in televisione e io vorrei ricordarvi di queste anime gemelle - scioccabasita : RT @sentjrsiultimi: stasera trasmettono hunger games in televisione e io vorrei ricordarvi di queste anime gemelle -