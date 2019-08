Huawei | nella lista nera Usa anche il centro ricerche di Segrate

Alcuni dispositivi Huawei e HONOR tornano nella sezione Android Enterprise Recommended : Alcuni smartphone a marchio Huawei e HONOR sono tornati in lista nella sezione Android Enterprise Recommended , dedicata ai dispositivi consigliati e certificati da Google come idonei a un utilizzo in ambito aziendale. L'articolo Alcuni dispositivi Huawei e HONOR tornano nella sezione Android Enterprise Recommended proviene da Tutto Android .

Huawei investe 3 - 1 miliardi in Italia nella sua corsa al 5G : (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) nella partita a scacchi tra Stati Uniti e Cina per il 5G, il Dragone ha messo a segno due mosse che spiegano in che direzione vuole andare per affermare il suo primato globale. Huawei, il campione cinese delle telecomunicazioni, ha annunciato che investirà 3,1 miliardi di dollari in Italia in ricerca, marketing e forniture locali. Mentre negli Stati Uniti la multinazionale di Shenzhen si appresta a tirare giù la ...