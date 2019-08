Grande Fratello | Alessia Prete e Matteo Gentili | il ritorno di fiamma è ufficiale

Grande Fratello Vip 4 - ex tronista pronto a partire : le nuove dichiarazioni : Lorenzo Riccardi al Gf Vip 4? Tanti i pettegolezzi Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 4? Ormai non si fa altro che parlarne, visto che il suo nome vien fuori sempre a ogni indiscrezione pubblicata sui concorrenti del reality show di Canale 5 che quest’anno – come ormai saprete tutti – sarà condotto da Alfonso […] L'articolo Grande Fratello Vip 4, ex tronista pronto a partire: le nuove dichiarazioni proviene da Gossip ...

Grande Fratello - Filippo Nardi e le foto con Barbara D'Urso in bikini. Clamorosa voce : "Amicizia molto intima" : Malizioso sospetto su Barbara D'Urso. In vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), la regina di Mediaset e conduttrice di Pomeriggio 5 e Grande Fratello sta trascorrendo alcuni giorni nella villa di niente meno che Filippo Nardi, mitologico "conte" della seconda edizione del Grande Fratello e già conco

Grande Fratello - Daniele Dal Moro distrutto : “Bimbo viziato innamorato di sé stesso” : Dure critiche contro Daniele Dal Moro: dopo il Grande Fratello, una nuova accusa Daniele Dal Moro risponde di continuo alle critiche dei suoi detrattori. Che non mancano mai su Instagram. Proprio il noto social network diventa il terreno di scontro fra l’ex gieffino e chi non lo sopporta (e fra questi ci sono alcuni sostenitori […] L'articolo Grande Fratello, Daniele Dal Moro distrutto: “Bimbo viziato innamorato di sé ...

Grande Fratello - Karina Cascella e quel messaggio preoccupante : "Periodo difficile - è accaduto qualcosa..." : "Ci sono periodi difficili. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, poi accade qualcosa che ti stravolge". Karina Cascella, tronista di Uomini e donne che parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello, ha scritto sul suo profilo Instagram un messaggio che preoccupa i fan: "Sarà per

Grande Fratello - Gaetano Arena fidanzato? Una misteriosa foto accende il gossip : Grande Fratello, Gaetano Arena si è fidanzato? Gli ultimi gossip sull’ex gieffino Gaetano Arena fidanzato dopo il Grande Fratello? Il modello dell’ultima edizione potrebbe aver trovato un nuovo amore. Nella Casa si è presentato dicendo di essere un Grande conquistatore e di saperci fare con le donne, ma che sia arrivato anche per lui il […] L'articolo Grande Fratello, Gaetano Arena fidanzato? Una misteriosa foto accende il ...

Grande Fratello - Angelo Sanzio - problemi dopo un'operazione : "A Pomeriggio Cinque - si sono accorti che qualcosa non andava..." : Angelo Sanzio, il Ken Umano italiano che ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello, aveva già parlato del suo intervento di riparazione, dopo una blefaroplastica che ha rischiato di causargli delle complicazioni, durante una puntata di Realiti - Siamo tutti protagonisti, programma andato in onda su Rai 2.Al settimanale Vero, Angelo ha aggiunto ulteriori dettagli riguardo la vicenda che, considerata la propria passione per ...

Grande Fratello - doccia gelata per Francesca De Andrè : "Prossima fermata?". Gennaro Lillio - sogni infranti : "Prossima fermata? Per ora casa mia". Gennaro Lillio scarica una bella doccia gelata sui fan che speravano in un suo riavvicinamento con Francesca De Andrè. Usciti dal Grande Fratello come coppia, il modello napoletano e l'esuberante nipotina del Grande Fabrizio sono passati in pochi mesi dalle stel

Grande Fratello - Gennaro non incontra Francesca : “Per ora my home” : Francesca e Gennaro si incontreranno dopo la rottura? Gossip Grande Fratello Cosa ne sarà di Gennaro e Francesca del Grande Fratello? Facile intercettare i loro messaggi, meno interpretarli; quei messaggi che pubblicano con una cadenza quasi giornaliera scatenano sempre qualche pettegolezzo. Fino a quando non chiariranno ogni cosa sulla fine della loro storia d’amore è […] L'articolo Grande Fratello, Gennaro non incontra Francesca: ...

Grande Fratello - il Ken Umano scopre in studio dalla D'Urso il problema di salute : "Gravi effetti collaterali" : L'ultima foto social di Angelo Sanzio, il Ken Umano italiano diventato famoso al Grande Fratello e come ospite nei talk di Barbara D'Urso, risale al 31 luglio. La sua faccia, ora, è completamente diversa. Lo showman ed esperto di profumi infatti si è dovuto sottoporre a un nuovo intervento chirurgic

Grande Fratello - Cristian Imparato immortalato con il sedere di fuori. "Ma era proprio il caso?" : "Ma c'è bisogno di fare vedere il c**o?", "io, al posto tuo, mi vergognerei a mettere queste foto. Che esempio dai?". E ancora: "Ma davvero bisogna arrivare a tanto per un like?". Cristian Imparato, star del Grande Fratello, si è fatto immortalare con il sedere di fuori su Instagram sollevando una m

Grande Fratello - Francesca De Andrè e l'effetto su Gennaro. L'indizio sulla telenovela : nuovo colpo di scena? : La telenovela tra Francesca De André e Gennaro Lillio potrebbe registrare un nuovo capitolo, ovviamente su Instagram. I due ex concorrenti del Grande Fratello una volta usciti dalla casa hanno iniziato una relazione che pare essere terminata nei giorni scorsi. La colpa, ha scritto il modello napolet

Martina Nasoni del Grande Fratello sbotta : frecciata all’ex Daniele? : Martina Nasoni lancia nuova frecciatina all’ex Daniele Dal Moro? La ragazza con il cuore di latta Martina Nasoni è tornata a sfogarsi sui social. Sul suo profilo Instagram, la vincitrice del Grande Fratello 16 ha condiviso un aforismo: “Avrai vinto quando guarderai negli occhi di chi ti ha ucciso e non proverai più dolore”. Queste parole sono indirizzate all’ex fidanzato Daniele Dal Moro? In una recente intervista a Spy, ...

Grande Fratello - il triste annuncio di Martina Nasoni : "Devo operarmi di nuovo al cuore". E su Dal Moro... : Dovrà sottoporsi a un nuovo intervento al cuore Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello. La gieffina ha confessato al settimanale Spy che il suo "pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo" e "l'idea mi spaventa...". A causa di una malattia cardiaca congenita Martina ha già subito

Morto Peter Fonda - addio a "Easy Rider" di Hollywood : il film che segnò una generazione. Fratello di Jane e figlio del Grande Henry : È Morto a 79 anni Peter Fonda, il protagonista di «Easy Rider» il road movie del 1969 diventato il simbolo dell'America ribelle degli anni settanta. «È con...