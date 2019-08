«Grand Tour» | cosa non ha funzionato nello show di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini : Grand Tour chiude in anticipo a causa dei bassi ascolti : Grand Tour, chiude prima il programma condotto da Lorella Cuccarini: la scelta di Raiuno Lorella Cuccarini, per la gioia dei telespettatori che la seguono da anni, è tornata finalmente da Grande protagonista sul piccolo schermo italiano. Prima del sempre più atteso debutto al timone del programma pomeridiano La Vita in Diretta, Lorella è stata la […] L'articolo Lorella Cuccarini: Grand Tour chiude in anticipo a causa dei bassi ascolti ...

Federico Quaranta : “Io - ‘fatto fuori’. Mi hanno tolto Linea Verde e avrei dovuto condurre anche il Grand Tour : il mio capo struttura mi ha chiamato in lacrime” : “Sono stato cacciato due giorni prima della presentazione dei palinsesti. Sono stato privato della possibilità di propormi ad altri editori, perché i palinsesti erano tutti già fatti. Devo stare fermo un anno. Il direttore di Rai1 non mi reputa di suo gradimento, in barba ai risultati, al gradimento, all’apprezzamento sui social, in barba anche al telespettatore che paga il canone. Non mi vuole. Ne ha il diritto, me lo avesse detto ...

Grand Tour - chiude prima il programma condotto da Lorella Cuccarini su RaiUno : Il flop di ascolti del Grand Tour, spin off di Linea Verde, in prima serata su Rai1 non è di certo passato inosservato. Facile supporre il motivo: la conduzione di Lorella Cuccarini. La showgirl è da mesi finita nel mirino per le sue posizioni sovraniste, accusata di aver ottenuto per questo la conduzione della nuova edizione de La Vita in Diretta che debutterà, con il contributo di Alberto Matano, il prossimo 9 settembre. Un dibattito che ...

I retroscena di Blogo : Grand Tour venerdì raddoppia e chiude : I numeri non sono stati propriamente dalla sua parte e di certo quelli delle tre puntate di Grand tour, il programma nato da una costola di Linea verde, non sono stati all'altezza della prima serata di Rai1. Certo, la trasmissione costa pochissimo ed è stata completamente ripagata, ma detto questo, l'accoglienza presso il pubblico della prima rete non è stata di certo calorosa.C'è poi anche un discorso che riguarda uno dei due volti che ...

Ascolti TV | Venerdì 16 agosto 2019. Rosamunde Pilcher vince con il 12% - Grand Tour 9.8%. Il Palio di Siena sfiora il 10% : Lorella Cuccarini - Grand Tour Nella serata di ieri, su Rai 1 la terza puntata di Grand Tour ha conquistato 1.491.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Un piacevole imprevisto ha raccolto davanti al video 1.844.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai 2 Tutta la verità su mia madre ha interessato 1.032.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 Chicago Med 3 ha intrattenuto 1.069.000 spettatori ...

Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini per gli ascolti (bassi) di Grand Tour : "Houston - abbiamo un problema!" : Non decolla il precampionato televisivo di Lorella Cuccarini con il suo Grand Tour su Rai 1: la puntata di ieri ha radunato sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 1.491.000 telespettatori con il 9.8% di share, riuscendo a farsi battere dalla replica di un film del ciclo romantico di Rosamunde Pilcher intitolato Un piacevole imprevisto.Sulla conduttrice, attesa a settembre dalla sfida de La Vita in Diretta al fianco di Alberto Matano, sono ...

Ascolti TV | Venerdì 16 agosto 2019. Rosamunde Pilcher vince con il 12% - Grand Tour 9.8% : Lorella Cuccarini - Grand Tour Nella serata di ieri, su Rai 1 la terza puntata di Grand Tour ha conquistato 1.491.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Un piacevole imprevisto ha raccolto davanti al video 1.844.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai 2 Tutta la verità su mia madre ha interessato 1.032.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Italia 1 Chicago Med 3 ha intrattenuto 1.069.000 spettatori ...

Ascolti Tv Venerdì 16 Agosto - Rosamund Pilcher - Grand Tour e il finale di Chicago Med : Ascolti Tv Venerdì 16 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto 1a Tv – Canale 5 – milioni e % Grand Tour Garda Dolomiti – Rai 1 – milioni e % Chicago Med 3 (2 ep. finale di stagione) 1a Tv – milioni e % Tutta la verità su mia madre – Rai 2 – mila e % Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan – Rete 4 – mila e % Moll ...

Linea Verde – Grand Tour – Terza puntata di venerdì 16 agosto 2019 – Un viaggio Dal Garda alle Dolomiti. : Linea Verde si è vestita da sera e per cinque venerdì approda in prima serata in versione Grand Tour. Alla conduzione ritroviamo Peppone, con Angelo Mellone e Lorella Cuccarini al rientro in pianta stabile su Raiuno visto che dopo queste puntate sarà alla conduzione de La vita in diretta. Linea Verde – Grand Tour Un […] L'articolo Linea Verde – Grand Tour – Terza puntata di venerdì 16 agosto 2019 – Un viaggio Dal ...

