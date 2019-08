Governo | Zingaretti | ‘discontinuità su nomi e contenuti’

Governo : Zingaretti - ‘contratto fu errore - serve programma condiviso’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – La strada delle elezioni è chiusa? “Questo non dipende solo da noi”. Lo dice Nicola Zingaretti a Sky Tg24. “Noi abbiamo fatto un passo molto chiaro: verificare l’ipotesi di una maggioranza larga basata su contenuti nuovi di svolta e cambiamento. Non dobbiamo cercare scorciatoie. Nel Governo Conte è stato fatto errore in partenza, con un contratto che conteneva cose in contraddizione ...

Governo : Ascani - ‘da Direzione mandato forte a Zingaretti per trattativa’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “In Direzione Pd abbiamo votato all’unanimità un documento che dà a Zingaretti un mandato forte nella trattativa. Grazie a noi Salvini finalmente se ne va dal Viminale. Ora dobbiamo impedire che torni al Governo e mettere in salvo al più presto i conti del Paese”. Lo scrive su twitter Anna Ascani del Pd. L'articolo Governo: Ascani, ‘da Direzione mandato forte a Zingaretti per ...

Zingaretti pone le condizioni : "Governo forte<br> o voto. 5 punti per trattare con il M5S" : Aggiornamento - La Direzione Nazionale del PD ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti che si poggia sostanzialmente su due elementi importanti: la necessità di un governo forte, di legislatura e non di transizione, e cinque punti per trattare con il MoVimento 5 Stelle.Durante il suo intervento infatti Zingaretti ha detto"Non credo in un governo di transizione che porti al voto. Sarebbe rischioso per i ...

Crisi di Governo - Zingaretti dopo la direzione di partito : “Pd unito - al Colle per verifica Governo” : “Sono molto contento e molto soddisfatto per il livello di unità e compattezza che abbiamo trovato nella direzione del partito che per la prima volta dopo moltissimi anni ha votato dandomi un mandato all’unanimità. Noi siamo pronti per riferire al presidente Mattarella la nostra piena disponibilità a verificare le condizioni di un governo di svolta utile al paese”. L’ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al ...

Governo : Martina - ‘bene Zingaretti - verificare possibile esecutivo svolta’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – ‘Molto bene l’impostazione di Nicola Zingaretti. Questo è il momento della massima unità del Pd. Oggi la direzione e il segretario hanno dato un messaggio forte. Bisogna verificare con serietà le possibilità di un Governo di svolta. Bisogna concentrarsi sulle cose da fare per l’Italia. Prima di tutto sulla questione sociale: lavoro, crescita, diseguaglianze, povertà, diritto alla salute e ...

Zingaretti : "Non credo che la soluzione possa essere un Governo di transizione che porti al voto" : Si è aperta la Direzione del Pd con le parole del segretario Nicola Zingaretti: "Non ho mai demonizzato M5s. Anzi, al contrario sono stato oggetto di critiche a volte feroci perché ho tentato di sviluppare un'analisi attenta su questo movimento, ma non posso ignorare differenze enormi, che riguardano principi, un'idea di Europa di democrazia. Non facciamo finta che questa differenza siano scomparse, Dobbiamo lavorare sui contenuti e sul ...

Zingaretti : Pd unito - piena disponibilità per Governo di svolta : "piena disponibilita' per un Governo di svolta", con M5S in primis, dal Pd che ha riunito oggi la Direzione del partito. L'ha annunciata il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine della riunione. "Nessun accordicchio sottobanco - ha detto - ma alla luce del sole la verifica per costruire un programma possibile condiviso da un'ampia maggioranza parlamentare. Verificheremo alla luce del sole queste condizioni che se non si realizzeranno ...

Pd : mandato a Zingaretti per un «Governo di svolta» : Sotto osservazione e mosse dei vertici di M5S e Pd, in vista di un possibile accordo tra le due forze politiche per una nuova maggioranza, anche se si tratta di un percorso in salita che al momento vede scettico in particolare il capo politico del Movimento Luigi Di Maio

Nicola Zingaretti : "No alle ammucchiate - maggioranza di Governo chiara o voto" : “Serve un governo forte: chiarezza e nessuna confusa ammucchiata”, è netto il messaggio che Nicola Zingaretti lancia dalla direzione del Pd. Nella sua relazione, approvata dall’assemblea per acclamazione, spiega: “Abbiamo la responsabilità e il dovere di verificare se esiste una nuova maggioranza parlamentare”. All’indomani delle dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede che ...