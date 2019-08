Governo | Orlando | ‘verifica per esecutivo di svolta | anche nel personale politico’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “Oggi la Direzione del Partito Democratico ha votato all’unanimità un ordine del giorno per dare mandato al segretario Nicola Zingaretti di fare una verifica con le altre forze politiche, in particolar modo con il Movimento 5Stelle, per capire se ci sono le condizioni per dare vita a undi, per capire se si possono fare delle cose insieme nell’arco della legislatura per risolvere i problemi del Paese”. Lo dice Andrea, vicesegretario Pd, in un video su Fb. “Affrontare la crisi economica e occupazionale, evitare l’aumento dell’Iva, difendere e consolidare la democrazia rappresentativa, rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa rompendo isolamento in cui è stata cacciata dala trazione leghista, scommettere sulla sostenibilità ambientale. Queste -aggiunge- sono state le ...

