Governo | la crisi lascia 31mila lavoratori in attesa di futuro

Crisi - via a consultazioni. Colle vuole “Governo forte” o voto. Zingaretti : “Esecutivo Pd-M5s? Discontinuità su nomi e contenuti” – DIRETTA : Via alle consultazioni. Dopo che il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le sue dimissioni davanti al Capo dello Stato, oggi i partiti cominciano a salire al Colle. Sergio Mattarella vedrà i vari esponenti delle forze politiche e cercherà di capire se ci sono le basi (e soprattutto i numeri) per sostenere una nuova maggioranza o se è maggioritaria la volontà di andare a elezioni anticipate. I segnali che arrivano dal Quirinale sono molto ...

Tappe crisi di Governo - ecco le prossime mosse previste dall’iter : Tappe crisi di governo, ecco le prossime mosse previste dall’iter La crisi di governo si è definitivamente consumata, con le dimissioni rassegnate da Conte nella serata del 20 agosto. Adesso la palla passa nuovamente nelle mani di Mattarella, a cui spetterà il compito di facilitare una nuova maggioranza politica. Il Presidente della Repubblica, stando alle sue prerogative costituzionali, ascolterà tutte le parti politiche. La prima ronda di ...

Crisi di Governo - in Senato tutti hanno detto la verità. E tutti delle bugie macroscopiche : Non avrei mai potuto fare politica. Mi manca del tutto quella capacità che il dibattito di ieri ha mostrato evidente in tutti i suoi protagonisti. La capacità di fare a fette la realtà e di mangiarsene solo la parte conveniente. tutti hanno detto delle verità. E tutti delle bugie macroscopiche. Ovvio che la più grande delle bugie sia quella di Salvini impegnato nella classica gag dell’uomo sorpreso dalla moglie a letto con l’amante. ...

Dai vaccini al ddl contro le aggressioni a medici e infermieri : le misure a rischio stop con la crisi di Governo : La crisi innescata nei giorni scorsi rischia di mettere in pausa anche diversi provvedimenti molto attesi per quanto...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 20 agosto : la crisi di Governo monopolizza l’attenzione : Il racconto tv della crisi di Governo ha caratterizzato la giornata di martedì 20 agosto. Grandi Ascolti dal primo pomeriggio fino alla sera per l’informazione riguardante la caduta del Governo e il discorso al Senato del premier Giuseppe Conte. In particolare su Rai1 l’appuntamento a cura di Rai Parlamento Speciale Senato ha segnato 2 milioni 442mila spettatori e il 21.9% di share con punte oltre il 27%. A seguire La vita in Diretta ...

Crisi di Governo - M5S : "Siamo compatti intorno a Di Maio" : Il Movimento 5 Stelle fa fronte comune nel giorno dell'avvio delle consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Luigi Di Maio salirà al Colle nella giornata di domani, ma già oggi sarò il Presidente della Camera Roberto Fico, in quota M5S, ad incontrare il Presidente della Repubblica ed avere una prima idea di quali saranno le intenzioni di Mattarella. ...

Crisi di Governo - Zingaretti dopo la direzione di partito : “Pd unito - al Colle per verifica Governo” : “Sono molto contento e molto soddisfatto per il livello di unità e compattezza che abbiamo trovato nella direzione del partito che per la prima volta dopo moltissimi anni ha votato dandomi un mandato all’unanimità. Noi siamo pronti per riferire al presidente Mattarella la nostra piena disponibilità a verificare le condizioni di un governo di svolta utile al paese”. L’ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al ...

Crisi di Governo - vi spiego perché io non credo più a questi politici : Io non credo a nessuno dei protagonisti della politica italiana, e mi dispiace perché vorrei tanto credere in qualcuno. Non dico che siano tutti uguali, le differenze le vedo, ma non riesco più a innamorarmi. Non riesco a esaltarmi per un bel discorso di Conte dopo 14 mesi, per Salvini che incita all'odio, per Zingaretti che non esiste, per Renzi che hanno resuscitato. Non ci riesco, mi dispiace.Continua a leggere

