Governo | Art 1 | ‘rompere muro tra centrosinistra e M5S’

Governo : Buia (Ance) - ‘partiti trovino accordo - evitare aumento Iva e riportare fiducia’ (2) : (AdnKronos) – Per Buia “non c’è tempo per i teatrini della politica. Bisogna fare molto alla svelta. Se non c’è senso di responsabilità, rischiamo di sfasciare quel poco che siamo riusciti a fare o che potremmo fare. La politica abbandoni i propri campanilismi e trovi un accordo”. Altrimenti “si torni alle elezioni”. Un nuovo esecutivo dovrà affrontare alcune questioni urgenti. In primo luogo, ...

Governo : Buia (Ance) - ‘partiti trovino accordo - evitare aumento Iva e riportare fiducia’ : Milano, 21 ago (AdnKronos) – La classe imprenditoriale è “disorientata e confusa” dalla crisi politica che ha portato alla caduta del Governo. E chiede che la politica si assuma le proprie responsabilità e dia vita a un Governo in grado di dare risposte “certe e rapide” per rilanciare l’economia italiana. E soprattutto che eviti che scattino le clausole di salvaguardia con l’aumento dell’Iva. ...

Crisi di Governo - via alle consultazioni : si parte con Casellati - poi Fico | Zingaretti apre : "Cinque punti per trattare con il M5s"| Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Ascolti tv - dati Auditel martedì 20 agosto : la crisi di Governo monopolizza l’attenzione : Il racconto tv della crisi di Governo ha caratterizzato la giornata di martedì 20 agosto. Grandi Ascolti dal primo pomeriggio fino alla sera per l’informazione riguardante la caduta del Governo e il discorso al Senato del premier Giuseppe Conte. In particolare su Rai1 l’appuntamento a cura di Rai Parlamento Speciale Senato ha segnato 2 milioni 442mila spettatori e il 21.9% di share con punte oltre il 27%. A seguire La vita in Diretta ...

Crisi di Governo - Zingaretti dopo la direzione di partito : “Pd unito - al Colle per verifica Governo” : “Sono molto contento e molto soddisfatto per il livello di unità e compattezza che abbiamo trovato nella direzione del partito che per la prima volta dopo moltissimi anni ha votato dandomi un mandato all’unanimità. Noi siamo pronti per riferire al presidente Mattarella la nostra piena disponibilità a verificare le condizioni di un governo di svolta utile al paese”. L’ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al ...

Governo : Martina - ‘bene Zingaretti - verificare possibile esecutivo svolta’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – ‘Molto bene l’impostazione di Nicola Zingaretti. Questo è il momento della massima unità del Pd. Oggi la direzione e il segretario hanno dato un messaggio forte. Bisogna verificare con serietà le possibilità di un Governo di svolta. Bisogna concentrarsi sulle cose da fare per l’Italia. Prima di tutto sulla questione sociale: lavoro, crescita, diseguaglianze, povertà, diritto alla salute e ...

Consultazioni Governo 21 agosto 2019 : programma partiti al Quirinale : Consultazioni governo 21 agosto 2019: programma partiti al Quirinale Dopo l’ufficializzazione della crisi di governo e le dimissioni presentate dal premier Conte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi pomeriggio, mercoledì 21 agosto 2019, cominceranno le Consultazioni al Quirinale per valutare le prospettive di un eventuale nuovo governo. Proprio sul sito del Quirinale è già disponibile il programma della giornata, con gli ...

Ascolti TV | Martedì 20 agosto 2019. Spirito Libero 10.5% - Speciale Tg1 10.1% - In Onda 7% - Stasera Italia sulla Crisi di Governo 4.7%. La Comunicazione di Giuseppe Conte al 21.9% : Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio Su Rai1 Speciale Tg1 – I Giorni della Crisi ha conquistato 1.610.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale 5 Spirito Libero ha raccolto davanti al video 1.729.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 765.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.198.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Big ...

Programmi TV di stasera - martedì 20 agosto 2019. Speciali del TG1 - Stasera Italia e In Onda sulla Crisi di Governo : Crisi di Governo Rai1, ore 21.25: TG1 – I Giorni della Crisi Francesco Giorgino conduce in diretta uno speciale del tg dedicato alla Crisi di Governo. Rai2, ore 21.20: Squadra Speciale Cobra 11 23 23×2 Il clan Badu: Durante la permanenza in una scuola di Polizia, la stessa in cui studia anche Dana, Semir e Paul assistono ad un omicidio. 23×3 Paul in scena: Paul incontra il suo ex amico Marc in un locale notturno. La gioia del ...

Bari - la crisi di Governo come una partita : tra gli studenti-tifosi divisi tra Governo politico e Governo tecnico : Gli organizzatori: "Lo avevamo già fatto nel 2016 per il referendum costituzionale, partimmo in pochi diventammo 300". Tra i ragazzi anche alcuni turisti di passaggio in città

TAGLIO CUNEO FISCALE/ La misura pronta a rilanciare - nuovo - Governo e Parti sociali : Nella prossima manovra, comunque si risolva la crisi di Governo, sembra che inserire il TAGLIO del CUNEO FISCALE convenga a tutti

Matteo Renzi - le mani sul Governo Pd-M5s. "Farà il suo partito - e la Boschi...". Tutto già deciso : L'ombra di Matteo Renzi su Nicola Zingaretti, il Pd, e il futuro eventuale governo dell'inciucio con il M5s. Al segretario dem, spiega un retroscena della Stampa, "è giunta notizia che appena partirà il gabinetto giallorosso Renzi comincerà a organizzare una scissione parlamentare". L'antipasto di s

Consultazioni Mattarella - calendario crisi Governo/ Diretta partiti al Colle dalle 16 : Consultazioni Mattarella, calendario e percorso istituzionale: preso atto delle dimissioni di Conte, il capo dello Stato riceverà i capigruppo al Quirinale.

Crisi di Governo - l’Italia sulla stampa internazionale. Times : “Caos politico”. Cnn : “Premier contro il partner irresponsabile” : La rottura del governo Lega-Movimento 5 Stelle sulle prime pagine dei giornali online di tutto il mondo. Da Le Monde a El Pais, dalla Bbc al Guardian alla Cnn, le dimissioni annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’Aula del Senato sono diventate breaking news sui portali internazionali. “Il primo ministro italiano lancia un feroce attacco a Salvini e si dimette”, titola la Bbc, che sottolinea le ...