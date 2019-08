Giovanni Buttarelli morto a 62 anni a Milano | dal 2014 era il Garante europeo della

Morto Giovanni Buttarelli - garante europeo per la privacy : E' Morto all'Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da qualche giorno, Giovanni Buttarelli , magistrato e garante europeo privacy

Addio a Giovanni Buttarelli - garante europeo per la protezione dei dati personali : Giovanni Buttarelli al Wired Next Fest (foto di Zoe Vincenti) Si è spento nella notte all’età di 62 anni Giovanni Buttarelli, magistrato, uno dei più importanti esperti di diritto delle nuove tecnologie e dal 2014 impegnato nel ruolo di garante europeo per la protezione dei dati personali. A darne l’annuncio è la stessa autorità indipendente che Buttarelli ha servito fin dalla sua ...