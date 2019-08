Gigi Sabani Video | Principe degli imitatori | flop a Sanremo oscurato dalle

Lo avete dimenticato tutti! Il conduttore non trattiene le lacrime parlando di Gigi Sabani : Dodici anni fa, vittima di un infarto improvviso, moriva Gigi Sabani. Forse uno dei presentatori più amati di quella stagione televisiva degli anni Ottanta che ha segnato un epoca. Gigi Sabani se ne andò quasi nel silenzio, a Roma. Vittima anche del suo dolore. Un dolore che non è stato il suo ma anche quello dei tanti amici come Pierluigi Diaco che si è commosso nella puntata odierna di “Io e te” ricordando Gigi Sabani. Ospitando la sorella ...