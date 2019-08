Gianni Morandi e Anna 25 anni insieme e sui social spunta una romantica dedica

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il cantante – attoreDann si sono incontrati venticinquefa ed è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l’versario di quel giorno, il cantante ha scelto iper condividere con la sua partner e con i follower una dichiarazione d’amore in piena regola. “, sono passati 25da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore. Quel giorno mi innamorai, affascinato dai tuoi occhi ma in quel momento non potevo certo immaginare che, dopo 25, avrei continuato ad amarti così intensamente!”, scrivesui. E come se non bastasse, a chi fa notare quanto la Dann sia fortunata ad avere accanto un uomo così dolce, lui replica “Sono molto più fortunato io”.

