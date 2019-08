Gianni Morandi | 25 anni fa l’incontro con la moglie Anna | il gesto che commuove

Gianni Morandi e Anna 25 anni insieme e sui social spunta una romantica dedica : Il cantante – attore Gianni Morandi e Anna Dann si sono incontrati venticinque anni fa ed è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l’anniversario di quel giorno, il cantante ha scelto i social per condividere con la sua partner e con i follower una dichiarazione d’amore in piena regola. “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è ...

Gianni Morandi dedica social per i 25 anni dal primo incontro con Anna : Gianni Morandi ha incontrato per la prima volta Anna Dann venticinque anni fa ed è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l’anniversario di quel giorno, il cantante ha scelto i social per condividere con la sua partner e con i follower una dichiarazione d’amore in piena regola. “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la ...

Gianni Morandi - 25 anni d'amore con Anna : "mai avrei immaginato che avrei continuato ad amarti così intensamente" : 25 anni e non sentirli. La mitologica Anna Dan, fotografa ufficiale dei profili social di Gianni Morandi, è la seconda moglie del cantante da 25 anni esatti.Proprio ieri i due hanno celebrato l'anniversario, con l'ex conduttore del Festival di Sanremo che si è concesso una splendida dichiarazione d'amore, neanche a dirlo travolta dai like.prosegui la letturaGianni Morandi, 25 anni d'amore con Anna: "mai avrei immaginato che avrei continuato ...

Gianni Morandi e Anna 25 anni insieme e sui social spunta una romantica dedica : Il cantante – attore Gianni Morandi e Anna Dann si sono incontrati venticinque anni fa ed è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l’anniversario di quel giorno, il cantante ha scelto i social per condividere con la sua partner e con i follower una dichiarazione d’amore in piena regola. “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è ...

Gianni Morandi e la dedica social per i 25 anni dal primo incontro con Anna : Gianni Morandi ha incontrato per la prima volta Anna Dann venticinque anni fa ed è stato un vero colpo di fulmine quello per la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. E proprio per celebrare l’anniversario di quel giorno, il cantante ha scelto i social per condividere con la sua partner e con i follower una dichiarazione d’amore in piena regola. “Anna, sono passati 25 anni da quando ti ho conosciuta ed è cominciata la nostra storia d’amore. ...

AUGURI BUON FERRAGOSTO : FRASI E IMMAGINI/ Da Gianni Morandi i consigli sulla pancia! : BUON FERRAGOSTO 2019, AUGURI con FRASI, citazioni e idee utili per WhatsApp: i più originali? Quelli di Gianni Morandi, inclusi i consigli sulla pancia.

Gianni Morandi - gli auguri di compleanno al figlio rapper Pietro - : Gianni Nencini Il rapper Pietro Morandi compie 22 anni e papà Gianni e mamma Anna gli fanno gli auguri su Instagram ma i follower sono stupiti dalla impressionante somiglianza col padre Il rapper Pietro Morandi, in arte P13tro (Tredici Pietro), compie 22 anni e papà Gianni e mamma Anna gli hanno fatto gli auguri con dei dolci post su Instagram. Sebbene Gianni Morandi approvi la scelta di far musica del figlio e lo supporti nelle sue ...

Pietro Morandi compie 22 anni/ Foto : gli auguri di papà Gianni : Pietro Morandi famoso come Pietro Tredici compie 22 anni: papà Gianni gli fa gli auguri su Instagram mentre sul profilo di mamma Anna Dan...

Gianni Morandi in una foto con Face App al contrario con Elisabetta Canalis : Gianni Morandi è un vero e proprio influencer infatti sa come coinvolgere il suo pubblico, anche quello più giovane, attraverso post simpatici e divertenti. Come l’ultimo apparso sul suo profilo “Instagram” ufficiale: «La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?». Il messaggio è diretto a Elisabetta Canalis, nella foto infatti c’è la Canalis e il ...

Gianni Morandi in una foto con Face App al contrario con Elisabetta Canalis : Gianni Morandi è un vero e proprio influencer infatti sa come coinvolgere il suo pubblico, anche quello più giovane, attraverso post simpatici e divertenti. Come l’ultimo apparso sul suo profilo “Instagram” ufficiale: «La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?». Il messaggio è diretto a Elisabetta Canalis, nella foto infatti c’è la Canalis e il ...

Gianni Morandi eternamente giovane (con FaceApp) per conquistare la Canalis : Il cantante bolognese Gianni Morandi - 74 anni portati benissimo - decide ironicamente di effettuare virtualmente un'operazione di ringiovanimento utilizzando FaceApp. L'artista spera in tal modo di avere delle chance maggiori per conquistare la bellissima Elisabetta Canalis. Il celebre e popolare cantante bolognese ha deciso di sfruttare il canale dei social network, attualmente molto in voga, per rendersi protagonista attraverso ...

Gianni Morandi ringiovanisce con FaceApp e ci ‘prova’ con Elisabetta Canalis : Tra le tendenze dell’estate 2019 ricorderemo sicuramente FaceApp, l’applicazione che permette di fare un viaggio nel futuro per vedere quale sarà il nostro aspetto da anziani. Molte le ‘vittime’ di questa moda, anche tra i vip, ma c’è anche chi l’ha usata al contrario, ovvero ringiovanendosi il viso togliendosi diversi anni. È questo il caso di Gianni Morandi (74 anni) che su Instagram si mostra con il viso di ...

Gianni Morandi - posta una foto con Elisabetta Canalis e chiede se può avere una speranza con una come lei - la risposta della Canalis è incredibile : Gianni Morandi, amatissimo e seguitissimo è sempre più social e al passo con i tempi. Gianni Morandi pare non conosca cosa sia la noia e, tra una corsa ad altissimi livelli, una canzone con Rovazzi e le foto al mare pare non avvertire in alcun modo il tempo che passa. Ma, evidentemente in qualche modo anche a lui peseranno gli anni come a noi tutti mortali e allora gli è venuta un’idea simpaticissima: ha usato l’applicazione face FaceApp ...

Gianni Morandi - FaceApp al contrario : «Avrei speranze con la Canalis?». E l’ex Velina risponde così : Gianni Morandi è un vero e proprio influencer. Sa infatti come coinvolgere il suo pubblico, anche quello più giovane, attraverso post simpatici e divertenti. Come l’ultimo apparso sul suo profilo Instagram ufficiale: «La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?». Il messaggio è diretto a Elisabetta Canalis, nella foto infatti c’è l’ex Velina ...