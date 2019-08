Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) E guerranel mondo del calcio e in, riporta ladello Sport, hanno addirittura deciso di bandire il più comune «». E quei tifosi che non si adeguano rischiano non solo di far sospendere le partite, ma anche di penalizzare la loro squadra del cuore, con multe e punti ritirati in classifica L’arbitro infatti non ha solo il potere di sospendere la partita ma anche di mandare tutti negli spogliatoi. Non è accaduto domenica durante la sfida tra Rennes e Psg Gli ultrà bretoni, infatti, hanno intonato il classico (da queste parti) «Paris, Paris, on t’encule», cioè la versione francese dei nostri «». L’arbitro ha lasciato correre, senza prendere provvedimenti, ma l’episodio è finito nel rapporto del delegato. Ora deciderà la commissione disciplinare della Lega che potrebbe anche decidere per il ritiro dei punti. L'articolo...

Stefaniaugo77 : RT @napolista: Gazzetta: Lotta agli insulti omofobi, la #Francia bandisce il «vaffa» A rischio il risultato della partita #RennesPsg, decid… - napolista : Gazzetta: Lotta agli insulti omofobi, la #Francia bandisce il «vaffa» A rischio il risultato della partita… - Carlott89901847 : @angianna78 @mike_fusco @73_Ros @Gazzetta_it Mantiene la rosa perchè i giocatori sono forti e il Napoli lotta per l… -