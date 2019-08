Furto in villa | rapinatori legano e imbavagliano padrona di casa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Rosa Scognamiglio A Dogliani, in provincia di Torino, una banda di ladri ha messo a segno unin unalegando e imbavagliando ladiÈ caccia all'uomo a Dogliani, in provincia di Cuneo, dove un donna di 35 anni è stata sequestrata da trementre gli stessi mettevano a segno unnella sua. Il fatto è avvenuto lo scorso martedì sersa, attorno alle ore 21.00. La donna, una giovane cuneese di cui non sono state diffuse ulteriori generalità, stava appena rinndo quando è stata avvicinata da tre malintenzionati incappucciati proprio in prossimità del giardino antistante l'abitazione. Senza troppi giri di parole, i deliquenti le hanno intimato di aprire l'uscio e, afferrandola in malo modo, l'hanno trascinata all'interno della. Una volta dentro, hanno provveduto ad imbavagliarla per bene, legandole persino mani e piedi con del ...

