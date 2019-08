Fonte : blogo

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Una nuova strana coppia sta per debuttare su5. Ci vorrà ancora un po' di tempo, perché, la miniserie in quattro prime serate dirette da Alessio Inturri, andrà in onda con ogni probabilità nel 2020, ma il risultato sarà una commedia familiare con una coppia di attori molto apprezzata dagli appassionatifiction italiana.La fiction, prodotta dalla Ciao Ragazzi, vede infatti come protagonisti Nino, amatissimo Cecchini di Don Matteo, e Cesare, il mitico Mimì Augello de Il Commissario Montalbano. Le riprese, in corso in queste settimane ad Ostuni (Br), li vedono impegnati nei panni di due personaggi estremamente differenti l'uno dall'altro, la cui interazione genererà momenti comici. Fiction Mediaset 2019-2020, le novitàsu5: ...

SerieTvserie : Fratelli Caputo, Frassica e Bocci su Canale 5: 'Raccontiamo l'umanità calda della provincia' - AnpiBrescia : RT @guidoolimpio: 1. Venerdì, le 16 circa. Toronto. Ucciso davanti al suo ristorante Paolo Caputo. Non aveva legami criminali, due suoi fra… - mazzettam : RT @guidoolimpio: 1. Venerdì, le 16 circa. Toronto. Ucciso davanti al suo ristorante Paolo Caputo. Non aveva legami criminali, due suoi fra… -