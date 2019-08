Franck Ribery sbarca a Firenze | entusiasmo fra i tifosi

Franck Ribery alla Fiorentina - l'ultimo colpo del calciomercato : Che colpo Franck Ribery alla Fiorentina . «Sono contento di essere qui con la mia famiglia, da una settimana sto parlando con le persone della Fiorentina e Luca Toni mi ha detto che è una grande società e che Firenze è una bella città. L'italiano? Ancora non è perfetto, ma è una lingua che mi piace». Così Franck Ribery si è presentato ai tifosi viola, entusiasti per l’arrivo di ...

Fiorentina - Franck Ribéry atterrato all’aeroporto di Peretola. Per lui visite mediche e la firma di un biennale da 4 milioni all’anno : Il grande colpo di mercato promesso dalla nuova proprietà Commisso è arrivato. Dopo il braccio di ferro (probabilmente) vinto per trattenere Federico Chiesa in maglia viola, mercoledì all’aeroporto di Peretola è atterrato, intorno alle 10.45 con un aereo privato, Franck Ribéry, stella ex Bayern Monaco. Ad accoglierlo una delegazione della società di viale Manfredo Fanti, guidata da Giancarlo Antognoni e Dario Dainelli che gli hanno subito ...