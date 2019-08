Francia | sparatoria sul set del videoclip del rapper Booba | 3 feriti

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Francesca Galici Sono 3 idell'agguato sul set deldelin una banlieu di Parigi: il cantante non c'era ma i banditi hanno mirato alsuo manager, ferendolo a colpi di arma di fuoco Si sono vissuti attimi di terrore questa notte sul set dell'ultimodelnella banlieu francese di Aulnay-sous-Bois, dove una banda armata ha fatto irruzione. È stata un'azione organizzata portata avanti da circa 15 o 20 persone munite pistole e di mazze da baseball. Il gruppo del cantante stava lavorando all'interno di un hangar dismesso, erano le fasi finali del set e i tecnici stavano ancora smontando le attrezzature utilizzate per girare. Tutto è accaduto verso mezzanotte circa, quando la banda ha fatto irruzione all'interno dello stabile. Il gruppo armato è arrivato in auto e i primi uomini che sono scesi hanno iniziato a sparare contro i ...

