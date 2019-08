Francesca De Andrè ripensa a Gennaro Lillio? L’amaro sfogo

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 21 agosto 2019)Deè ancora innamorata di lui? La rivelazione Giorni faDesi sono lasciati. Ad annunciarlo sono stati proprio i diretti interessati sui social. Non è dato sapere il motivo per cui hanno deciso di prendere questa decisione, anche se di illazioni a tal proposito ne sono già circolate tante sui social, e non solo. Intanto in queste ultime oreDeè tornata nuovamente sui social per scrivere un post che ha già fatto molto parlare i suoi numerosi fan. Cosa ha dichiarato? L’ex gieffina ha pubblicato un suo selfie, e nella didascalia ha scritto testuali parole: “L’amore non chiede. Dona. Non è orgoglioso. Perdona. Non scappa. Cerca. Vuole l’errore. Non è perfezione. È crescere…” Un post che molti hanno interpretato come il fatto cheDesia ancora innamorata follemente di ...

