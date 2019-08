Fiorentina | Joe Barone prepara la festa | “apriremo il Franchi per presentare Ribery | mi

Fiorentina - Joe Barone ribadisce : “Chiesa è un nostro giocatore” : ‘Federico è un nostro giocatore, Federico è della Fiorentina”. Con queste parole il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha ribadito l’incedibilità di Chiesa da tempo nel mirino della Juventus e di vari club internazionali. A margine della presentazione di Milan Badelj oggi allo stadio Franchi l’uomo di riferimento del magnate italo americano ha anche raccontato un episodio riguardante proprio Chiesa a cui ...

Fiorentina - Joe Barone chiede rispetto : “Chiesa resta con noi - dobbiamo finirla con questa storia” : Il braccio destro di Rocco Commisso ha sottolineato come Chiesa resterà in viola, confermandolo nella giornata di oggi “Con Chiesa non c’è problema, lo abbiamo detto dal primo giorno: è un giocatore della Fiorentina e rimane alla Fiorentina“. Non ha alcun dubbio al riguardo Joe Barone, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Federico Chiesa. Il braccio destro di Rocco Commisso ha confermato la permanenza in ...

Calciomercato Fiorentina – Federico Chiesa vuole la Juventus : strappo al telefono con Joe Barone : Federico Chiesa vuole la Juventus, il patron Commisso non intende cederlo: la telefonata fra il giocatore e il braccio destro del presidente apre una spaccatura Tra Federico Chiesa e la Fiorentina si starebbe per consumare una netta spaccatura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di essere ceduto alla Juventus in questa sessione di mercato. Dal canto suo, il patron Rocco ...

Fiorentina - Joe Barone scatenato : il calciomercato - i talenti ed il futuro di Chiesa : Ambizioni importanti in casa Fiorentina, l’arrivo di Rocco Commisso potrebbe permettere di alzare l’asticella in campionato ma soprattutto l’intenzione è quella di riavvicinare i tifosi alla squadra. Interessante intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ a Joe Barone, braccio destro del numero uno viola. «È vero, ancora non abbiamo comprato nessuno. Ma abbiamo 75 giocatori sotto contratto mentre gli altri club ...