Fiorentina | è arrivato Ribery | su instagram spunta il commento shock | “Juve m***a”

Calciomercato Fiorentina - Ribery è arrivato : le prime immagini del francese in maglia viola [FOTO] : Il giocatore francese è arrivato con un volo privato dalla Germania, adesso sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto Finalmente è arrivato, adesso la Fiorentina e i suoi tifosi non hanno più nulla da temere. Franck Ribery è sbarcato a Firenze con un volo privato proveniente da Monaco, polo viola addosso e subito sciarpa in mano per farsi immortalare con i nuovi colori appena atterrato in Italia. “Sono contento, sono ...