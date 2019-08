Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “ha una doppia missione. La mobilità urbana è il nostro core business odierno ma, allo stesso tempo, è sinonimo di trasporto per. Un assunto vero specie in Europa meridionale”: a elaborare questo nuovo mantra aziendale è Olivier, numero uno del marchio, che lo ha dichiarato ai microfoni dell’inglese Autocar. Il manager francese ha delineato meglio alcuni particolari del piano strategico della marca italiana, confermando che alla sua base rimangono i modelli 500 e. La prima sarà proposta in versione 100% elettrica già a partire dal prossimo anno: la presentazione, salvo rettifiche, è programmata per il Salone di Ginevra del prossimo marzo. Il veicolo in questione potrebbe portare al debutto due piccole portiere posteriori con apertura controvento, che renderebbero il veicolo più fruibile e in linea con le esigenze di un mercato che digerisce sempre ...

giampieri_f : RT @Cascavel47: Fiat, Francois: “Trasportiamo le famiglie. Puntiamo su 500 e Panda, anche elettriche” - TutteLeNotizie : Fiat, Francois: “Trasportiamo le famiglie. Puntiamo su 500 e Panda, anche elettriche” - Cascavel47 : Fiat, Francois: “Trasportiamo le famiglie. Puntiamo su 500 e Panda, anche elettriche” -